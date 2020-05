Comerciantes locales piden analizar la posibilidad de abrir sus puertas por la mañana

Esta semana el comercio santafesino volvió a abrir sus puertas luego de 50 días cerrados por la cuarentena obligatoria que regía en el país. Santa Fe pasó a la fase cuatro del aislamiento y los negocios pudieron volver a abrir, aunque de 13 a 18, un horario poco habitual para la ciudad. Desde las distintas asociaciones comerciales coincidieron en analizar la posibilidad de abrir sus puertas desde las 11 "para aprovechar el movimiento de la gente que realiza trámites bancarios".

Luego de cinco días de análisis del movimiento de personas que se registró en la peatonal santafesina, Maricel Danielli, de la Asociación Amigos de Calle San Martín, aseguró que "la gente que va a la mañana a los bancos, no vuelva a salir de sus hogares a la tarde para realizar compras, y esas son ventas que se pierden, muy valiosas para un sector que viene muy castigado".

LEER MÁS: Preocupados por el futuro, el comercio advierte que hoy solo vemos "la punta de iceberg"

Con la apertura comercial en la ciudad, en los últimos días se observó un movimiento importante en materia comercial. "Hay más circulación, por ende más ventas, que si bien no hacen la diferencia para ayudar a levantar la economía del sector, es muy importante que la ruede comience a girar", resaltó Danielli.

En las últimas horas, comerciantes locales le plantearon al Centro Comercial y a funcionarios municipales, la posibilidad de abrir un par de horas antes que el horario establecido por Provincia, de 13 a 18. Según indicaron a UNO Santa Fe desde la entidad que nuclea a los comercios, "se va a evaluar la próxima semana cómo se presentó la situación tras la apertura comercial para realizar un balance y elevarlo al gobierno provincial".

Jorge Baremberg, comerciante de la zona céntrica de la ciudad, aseguró que están conformes porque se sacaron de encima "la presión de no poder abrir", pero también fue contundente sobre los resultados que consiguió el comercio en esta semana de reapertura: "No son óptimos, en absoluto", aseguró.

LEER MÁS: El comercio santafesino ya tiene listo el protocolo de actuación para abrir sus puertas

Al ser consultado sobre si a partir de estar cerrados tantos días por la pandemia tuvieron manifestaciones de comerciantes que pueden llegar a cerrar si no mejora la situación con las ventas, Baremberg dijo: "No tuvimos la manifestación, tuvimos el hecho consumado lamentablemente. No sé cuántos comercios cerraron, pero cuando se levante la cuarentena va a ser como levantar un velo que nos está tapando la realidad. Cuando salgamos de la cuarentena vamos a ver que cambió la estética de una cuadra porque hay muchos negocios vacíos. Eso es pérdida de competitividad para un comerciante colega pero también quizá hay una, dos o tres familias que estaban contenidas en esa economía que cerró".

"Hoy, una vez que cierra un comercio –afirmó– es casi imposible que vuelva a abrir. Pasa en cualquier actividad productiva, como los servicios, la industria y el comercio, donde cuesta muchos años ir solidificando una posición, ir amortizando la inflación y poder seguir adelante. Ahora con una pandemia o con una mala decisión del sector público poniendo tantos impuestos se nos va todo. Nos piden eficiencia a nosotros pero ellos no la tienen. En ningún momento se hacen cargo los políticos y ya es hora que lo empiecen a hacer", continuó agregando Baremberg.

cuarentena coronavirus comercios cerrados Postales de locales en la Peatonal Santafesina Jose Busiemi Uno Santa fe

Un relevamiento informal realizado entre el Centro Comercial de Santa Fe y las asociaciones de calles, arrojó que entre 5 y 6 locales por avenida comercial debieron cerrar sus puertas desde el inicio del aislamiento ante la imposibilidad de solventar gastos y alquileres. En ese sentido, la referente de la Asociación Amigos de Calle San Martín, manifestó "que la situación es crítica, con varios comercios cerrados sobre la peatonal, pero más complicado es el panorama para los comerciantes que están ubicados sobre las calles perpendiculares y dentro de las galerías".

"Respecto a las ventas previas a la pandemia y el regreso a la actividad luego de la flexibilización de la cuarentena, Baremberg subrayó: "Nosotros veníamos de 25 meses de caída en las ventas dentro del proceso económico que traía el país, donde todas las actividades productivas reflejaban mermas. Si yo digo que vendimos un 10, un 20 o un 30 por ciento de lo que vendíamos, tampoco tiene sentido porque ya veníamos complicados antes de la pandemia y ahora mucho más. Estamos hablando de un porcentaje de un escenario de terror, ya antes de la llegada del Covid-19".

"Los comerciantes tenemos una gran presión tributaria y la única idea que se le cae a la actividad pública es seguir apretándonos con impuestos. Nadín Argañaraz, del Iaref (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) ya lo viene diciendo desde hace años, que en el país hay más de 160 impuestos para las actividades productivas y cuanto más se exige, menos se recauda porque es tan grande la presión tributaria que se hace inviable la actividad comercial. En cierta medida hay una gran ignorancia de parte de los políticos y el sector privado necesita que lo entiendan. No lo digo despectivamente, si no que son ignorante frente a esta materia que conocemos los que estamos todos los días al frente de un negocio", finalizó Baremberg.