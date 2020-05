Preocupados por el futuro, el comercio advierte que hoy solo vemos "la punta de iceberg"

Tras 52 días, la mayor parte del comercio minorista de la ciudad de Santa Fe levantó sus persianas y volvió a abrir sus puertas. En el día de la reapertura, desde el Centro Comercial aseguran que "esto recién empieza", y grafican: "Esta es la punta de iceberg".

Esa fue la analogía que estableció Martín Salemi, presidente de la entidad, para advertir que hasta el momento solo pudimos ver una fracción de las consecuencias. Advierte que aun hay un escenario mucho más adverso, que los comerciantes reconocen, pero que permanece oculto y que se presentará en las próximas semanas y meses.

Para Salemi la situación que afrontan las pymes es muy complejo y excede al pago del alquiler de un local. En esa línea, comentó que muchos comerciantes lo que hicieron durante las últimas semanas fue liquidar el capital que tenían. "Quienes hayan podido vender online, lo hicieron para pagar costos y se han comido capital. Han vendido productos y todo lo que han juntado lo destinaron a pagos. Por lo tanto, no pueden acceder a la recompra de esos productos", explicó.

"Nosotros venimos planteando desde el Centro Comercial, Fececo (Federación de Centros Comerciales) y desde Came (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) que es tan importante el salvataje en el momento de crisis por la pandemia, como el rescate de la pyme apenas se puede abrir", añadió.

Para el referente de la actividad, el gran problema que se va a presentar es que muchas pymes que no van a tener capital de trabajo. "Esto recién empieza, esta es la punta de iceberg, como decimos nosotros. Lo más importante es que el gobierno nacional tenga un plan para un rescate integral de las empresas con la cual se les pueda proveer de capital de trabajo a costos accesibles", apuntó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por LT10.

Un relevamiento informal, realizado con las diferencias asociaciones de calle de la ciudad, pone en evidencia que en cada avenida al menos cinco o seis comercios han cerrados. Igualmente, desde el Centro Comercial esperan que el sector retome la actividad para tener un panorama más claro y preciso sobre las consecuencias que dejó la cuarentena.

Aclaró que los locales que este lunes abrieron sus puertas son aquellos "comercios minoristas que ya estaban trabajando mediante el servicio puerta a puerta", manteniendo al margen al resto de las actividades.

Aclaró que los shoopings continuarán cerrados en la ciudad y que las galería van a implementar un protocolo especial. En cuanto al cumplimiento de los protocolos, Salemi comentó que "todos los comerciantes están preparados con la idea de cumplir los protocolos, de ser responsables. Ya muchos comerciantes lo están haciendo a través de redes sociales, no atender sin tapaboca, la sanitización de las manos".

"Por un lado la tranquilidad de los comerciantes, de poder abrir de 13 a 18, en toda la ciudad. Apelando desde el Centro Comercial a la responsabilidad del comerciante; de cumplir con los horarios, con los protocolos de sanidad, para no tener que retroceder en estas medidas".

"El fin de semana trabajamos mucho con los presidentes de las asociaciones de calle, para bajar ese mensaje a los asociados; de tratar que no solamente el socio sino que quien salga a comprar lo realice en forma programada y no lo utilice como un paseo, ya que todavía la pandemia no está terminada. Puede llegar a haber un rebrote y sería una lástima tener que volver atrás y cerrar todos los comercios".

Relativizó el impacto que podría tener el transporte público, servicio podrá funcionar al 60 por ciento de su capacidad, más allá de UTA de este lunes. "En la ciudad de Santa Fe no es tan complicado porque las distancias son relativamente cortas. Creo que la gente tiene un poco de miedo al usar el transporte público y va a utilizar cualquier otro medio, incluso hay empresas que van a poner transporte privado para sus empleados".