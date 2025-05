Detectaron gran cantidad de basura en reservorios, desagües y canales a cielo abierto de la ciudad

En este sector de la ciudad se detectó una gran cantidad de basura que es arrastrada por el agua y genera tapones -que son como pequeños diques- y ralentiza el escurrimiento. Vale mencionar que ésta es una zona donde personas que viven de la recolección informal de residuos, seleccionan y descartan material, razón por la cual día a día se incrementa la gran cantidad de basura que desemboca en el canal.

LEER MÁS: Temporal: el municipio defendió el funcionamiento de las estaciones de bombeo y admitió dificultades por las hojas que obstruyen los drenajes

La cuenca Ecuador abarca el área comprendida por las calles Iturraspe, Aristóbulo del Valle, Fray Cayetano Rodríguez y Estrada; y aporta a las estaciones de bombeo 3 y 4 que reciben agua de esa y otras cuencas. “Vinimos a ver cómo es el trabajo y el mantenimiento sobre un canal a cielo abierto primero, y luego en las estaciones de bombeo. Es un trabajo habitual que se hace en silencio, llueva o no llueva o haya un día soleado como hoy. Día a día, personal municipal trabaja arduamente en el mantenimiento de todo el sistema de drenaje”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.

Basura desagues 2.jpg El municipio detectó gran cantidad de basura en los reservorios, desagües y canales a cielo abierto de la ciudad

Tras observar de cerca cómo las máquinas sacaban basura acumulada que obstruía los conductos, el mandatario local volvió a hacer hincapié en la importancia de que el vecino colabore con la deposición final de los residuos. “Cuando vemos los canales en esas condiciones es cuando decimos que no vamos a descansar en trabajar en educación. La cantidad de botellas y basura que vi salir del caño que llega hasta el canal, luego va al reservorio y de allí al Salado me da mucha tristeza, pero también sabemos que no hay que bajar los brazos”, enfatizó.

Antes de cerrar agregó: “Tenemos que seguir concientizando sobre la importancia de no sacar la basura los días que anunciamos tormenta, de sacarla en tiempo y forma y seguir separando. Todos esos plásticos que hoy estaban en el canal a cielo abierto pueden ser reutilizados para hacer bancos, juegos, mesas y por eso todo el hincapié en la educación por una Santa Fe más limpia”.

LEER MÁS: Lo que dejó el último temporal en Santa Fe: las limitaciones de los desagües pluviales, el problema de la basura y lo que no se puede evitar

Funcionamiento de las bombas

Luego de ver el trabajo de los equipos en Barranquitas, Poletti se trasladó a la estación de bombeo N° 3 donde conoció cómo y cuándo se ponen en marcha las bombas eléctricas y motobombas (que funcionan con un motor Scania a gasoil y no depende de electricidad pero si debe activarse de manera manual). Las tareas de los operarios de cada estación, entre otras, es mantener limpios los filtros de las bombas, para que la basura que llega no se meta ya que puede taparlos o romperlos directamente. La estación de bombeo 3 recibe agua del área delimitada por Mariano Comas, Urquiza, Crespo y Estrada.

El coordinador ejecutivo de Estaciones de bombeo municipal, Pablo Troia, contó en detalle cómo operan las estaciones. “Llega al reservorio que está del otro lado de la Circunvalación y desde ahí lo traspasamos mediante bombas eléctricas. Las tareas son diarias, el personal trabaja arduamente para que se realice todo en forma correcta en cada una de las estaciones y también apelamos a la conciencia ciudadana en todos los puntos”, dijo.

“Las bombas están en automático el 100 % de los equipos tanto en este punto como en los demás. La motobomba se opera manualmente, el operario realiza el servicio técnico a diario para que todo esté acorde y funcionando. Las automáticas se prenden con un determinado nivel que varía según la estación y la motobomba también, pero debe prenderse de manera manual. Los operarios están las 24 horas porque todo tiene que estar en condiciones, cada eslabón de la cadena tiene que estar bien para que el funcionamiento del sistema sea pleno”, cerró Troia.

LEER MÁS: Intensas lluvias y temporal en la ciudad: alertaron sobre el "precario estado" de las estaciones de bombeo