Los trabajadores municipales de la provincia van al paro este viernes: qué pasa en Santa Fe

No será así en el caso de los municipales afiliados al gremio local de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe (Asoem), que no se engloba en la dinámica de Festram.

El principal reclamo es el incumplimiento del traslado del aumento a los jubilados y la actualización de los porcentajes desde la inflación real de marzo.

Cómo repercutirá el paro en Santa Fe

Utram informó que adhiere "categóricamente" al paro anunciado por Festram, bajo la modalidad de concurrencia a los lugares de trabajo con quite de colaboración, cubriendo los servicios esenciales y guardias mínimas.

Desde Utram confiaron a UNO Santa Fe que en la ciudad hay unos 600 agentes municipales que irán al paro y que los servicios afectados abarcan puntos clave como mantenimiento de alumbrado público, sistema de escurrimientos de recursos hidricos, recolección de microbasurlaes. parte del sistema de emergencia, acción social, parte del desmalezamiento, parte del bombeo y parte del tránsito. También aclararon que "garantizamos guardias mínimas" durante este viernes para cubrir servicios críticos.

Postura de Festram

“Tuvimos la tercera reunión paritaria donde ya había un compromiso cerrado que en el primer trimestre si la inflación superaba el 5% que habíamos cobrado en febrero más la garantía salarial de cincuenta y setenta mil pesos, se iba automáticamente a actualizar. La inflación nos superó en un 4,5% en el marzo dio un 9,5% y nosotros habíamos cobrado 5%”, explicó Jesús Monzón de Festram.

“Ayer en la última reunión paritaria se resolvió de parte de los intendentes que eso no se iba pagar, que podía haber una suma no remunerativa y no bonificada, nosotros no estamos acostumbrados a eso”, sostuvo.

“Por otro lado, no se viene cumpliendo el último aumento en el pago de los compañeros jubilados y pensionados, así que no nos pusimos de acuerdo”, planteó.

“Este viernes del 6 vamos a parar por 24 horas, la modalidad va a ser que la defina cada sindicato”, aclaró. “Estábamos con la esperanza de solucionar esto en una mesa de negociación, pero cuando empieza la traba de que sumas en negro, no es remunerativa, no es bonificable, no pagarle a los compañeros jubilados y pensionados”, dijo Monzón.

“La reforma provisional fue muy perjudicial para los trabajadores en quererle cobrar más aporte de acuerdo a los salarios y por otro lado perder el 2×1 por la antigüedad“, consideró. “También a aquellos compañeros si el Gobierno Nacional se le da por aumentar la edad jubilatoria con el artículo 49 de esta nueva reforma provisional se puede hacer automáticamente por decreto si el gobernador lo decide”, agregó.

Para concluir, Monzón expresó: “Lo más importante es que hablan que no tienen plata. Y nosotros hemos visto que en la última campaña para elegir constitucionales en varios lugares se puso muchísima plata” y concluyó: “No hay plata para los trabajadores, sí para la política y el costo siempre tiene que los compañeros municipales en este caso”.