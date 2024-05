Funcionarios provinciales están reunidos con los gremios estatales para continuar con la discusión paritaria

Pasadas las 11, el gobierno recibió a los representantes de los gremios estatales de ATE y UPCN para continuar con la discusión paritaria y en medio de una tensa relación entre las partes luego de que la provincia ratificó el descuento por el día no trabajado, el 8 de mayo, cuando se realizó un paro en descontento con la última oferta salarial (5% para abril y 5% para mayo), y el premio a la asistencia perfecta, tan resistido por los gremios docentes.

"Hicimos una sola acción gremial, no porque quisimos, sino porque el gobierno cerró la negociación. Entonces esa actitud de responder de esta manera, poniendo un elemento sobre la mesa de una paritaria abierta no es el mejor escenario para encontrar un consenso".

Por último dijo que que están abiertos "a discutir la metodología o el criterio que sea necesario para sostener el poder adquisitivo de los salarios de los estatales".

Rondas de paritarias

En tanto por la tarde, desde las 16, pasará lo propio con los gremios docentes de Amsafé, Sadop, UDA y Amet, mientras que Amra y Siprus fueron convocados para mañana martes a las 12, también en el Ministerio de Trabajo.

Pullaro sobre el descuento de días a los docentes

El propio gobernador Maximiliano Pullaro en conferencia de prensa se refirió con firmeza a su decisión de descontar el día a los docentes que se adhirieron al paro: "Absolutamente, lo vamos a descontar porque sentimos que se ha corrido una línea. No podemos seguir permitiendo que los chicos estén fuera de las escuelas, cuando el gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso para poder pagar lo máximo", dijo.

Luego, habló del marco general del país para argumentar su decisión: "Estamos teniendo problemas serios en el sector privado, se están cerrando empresas, otras dejan sin trabajo a algunos empleados y nosotros estamos recomponiendo los salarios por arriba de 66%. Y agregó: "No es una bravuconada del gobierno, queremos que los chicos estén en la escuela".

"Sentimos que no es justo (el paro). Vamos a dialogar, pero no vamos a volver atrás bajo ningún concepto. La semana pasada tomamos una decisión que no nos gusta como gobierno, sentimos que habíamos hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance. Planteamos más de una vez cómo había mejorado la recaudación y cómo habíamos recompuesto los salarios públicos entre 54 y 56%; 24 o 26 % por encima de la recaudación, que fue de 30%", sumó Pullaro.

Más tarde, el mandatario provincial dio detalles de lo que consideraba una muy buena oferta: "Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iba a rondar el 70%, sobre base de diciembre. Y para nuestro entender era la mayor propuesta que podíamos hacer".

