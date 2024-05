Discusión paritaria: la provincia convocó a los gremios docentes para el próximo lunes

Fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien en conferencia de prensa se refirió con firmeza a su decisión de descontar el día a los docentes que se adhirieron al paro: "Absolutamente, lo vamos a descontar porque sentimos que se ha corrido una línea. No podemos seguir permitiendo que los chicos estén fuera de las escuelas , cuando el gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso para poder pagar lo máximo", dijo.

Desde el gobierno indicaron que cerca del 60 por ciento de los docentes no se adhirió al paro

"No es una bravuconada", afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro

Luego, habló del marco general del país para argumentar su decisión: "Estamos teniendo problemas serios en el sector privado, se están cerrando empresas, otras dejan sin trabajo a algunos empleados y nosotros estamos recomponiendo los salarios por arriba del 66%. Y agregó: "No es una bravuconada del gobierno, queremos que los chicos estén en la escuela".

"Sentimos que no es justo (el paro). Vamos a dialogar, pero no vamos a volver atrás bajo ningún concepto. La semana pasada tomamos una decisión que no nos gusta como gobierno, sentimos que habíamos hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance. Planteamos más de una vez cómo había mejorado la recaudación y cómo habíamos recompuesto los salarios públicos entre 54 y 56%; 24 o 26 % por encima de la recaudación, que fue del 30%", sumó Pullaro.

Más tarde, el mandatario provincial dio detalles de lo que consideraba una muy buena oferta: "Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iba a rondar el 70%, sobre base de diciembre. Y para nuestro entender era la mayor propuesta que podíamos hacer".

"Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho algunos gremios, particularmente los vinculados con la educación, entendimos que se había cruzado un límite. Hicimos mucho trabajo para que no se cruce, empezamos a dialogar el 4 de enero para no llegar a esto", concluyó.

