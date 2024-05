En un clima de tensión por el descuento de días, este lunes se retoma la paritaria con docentes y estatales

Provincia defendió el descuento de días no trabajados pese al gran malestar de los gremios docentes y estatales. Retoman negociaciones este lunes.

Consultado sobre si el gobierno presentará una mejor oferta en el marco de la reanudación de paritaria, el ministro de Economía Pablo Olivares dijo: "El gobierno ha hecho la mejor propuesta que en este momento podía hacer. Ya estamos transitando finales de mayo, y abril pasó sin que los trabajadores hayan tenido un incremento, y creo que también es un hecho nuevo".

paritaria docente alonso.jpg Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

Postura de los docentes

En diálogo con los medios, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, remarcó: “No se va a solucionar ni con las amenazas, ni con los descuentos, ni con las declaraciones juradas, se va a solucionar con una propuesta que debe implicar, por lo menos de nuestro punto de vista, una mejora en el salario, una mejora en las condiciones de trabajo, que debe implicar dar marcha atrás con cualquier descuento que se intente hacer en los salarios de los trabajadores”.

Consultado sobre la postura del Ejecutivo provincial de descontar el día de paro, Alonso respondió: “Hay que discutirlo en el ámbito paritario porque nosotros tenemos justos motivos para llevar adelante este reclamo. No es solamente por una propuesta salarial que para nosotros es insuficiente sino que también el gobierno de la provincia está incumpliendo una paritaria".

Para Alonso, el Gobierno "está incumpliendo una paritaria de 2023, por lo tanto, hay un elemento claro por el cual nosotros llevamos adelante una medida de fuerza”.

“Ahora la voluntad política tiene que venir por parte del gobierno que esperamos que cuando nos convoque a paritaria presente una propuesta más en línea con nuestros intereses“, remarcó Alonso.

Pullaro sobre el descuento de días a los docentes

El propio gobernador Maximiliano Pullaro en conferencia de prensa se refirió con firmeza a su decisión de descontar el día a los docentes que se adhirieron al paro: "Absolutamente, lo vamos a descontar porque sentimos que se ha corrido una línea. No podemos seguir permitiendo que los chicos estén fuera de las escuelas, cuando el gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso para poder pagar lo máximo", dijo.

Luego, habló del marco general del país para argumentar su decisión: "Estamos teniendo problemas serios en el sector privado, se están cerrando empresas, otras dejan sin trabajo a algunos empleados y nosotros estamos recomponiendo los salarios por arriba del 66%. Y agregó: "No es una bravuconada del gobierno, queremos que los chicos estén en la escuela".

"Sentimos que no es justo (el paro). Vamos a dialogar, pero no vamos a volver atrás bajo ningún concepto. La semana pasada tomamos una decisión que no nos gusta como gobierno, sentimos que habíamos hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance. Planteamos más de una vez cómo había mejorado la recaudación y cómo habíamos recompuesto los salarios públicos entre 54 y 56%; 24 o 26 % por encima de la recaudación, que fue del 30%", sumó Pullaro.

Más tarde, el mandatario provincial dio detalles de lo que consideraba una muy buena oferta: "Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iba a rondar el 70%, sobre base de diciembre. Y para nuestro entender era la mayor propuesta que podíamos hacer".