La inflación en Santa Fe fue del 1,6% en septiembre y marcó el nivel más bajo del año

Según el IPEC, los precios aumentaron 1,6% en septiembre en la provincia de Santa Fe. La inflación acumulada en 2026 llegó al 23,6% y la interanual se ubicó en el 33,3%. Educación fue el rubro que más subió en el mes.

La inflación en la provincia de Santa Fe fue de 1,6% en septiembre de 2026 , según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . Es el registro mensual más bajo de lo que va del año y queda por debajo del 1,8% de agosto .

Con este dato, la inflación acumulada en 2026 llegó a 23,6% respecto de diciembre de 2025. En la comparación interanual (septiembre de 2025 contra septiembre de 2026), los precios subieron 33,3% , por debajo del 34,2% que se había registrado en agosto.

#Índicedeprecios En septiembre, el IPC de Santa Fe registró una variación mensual de 1,6%. Los capítulos que registraron mayor aumento fueron: educación; atención médica y gastos para la salud, y otros bienes y servicios. Informe https://t.co/XhKCXutTgh pic.twitter.com/uzTv0FFm9a

Qué rubros subieron más

Por capítulos del índice, la mayor variación mensual correspondió a Educación, con 3,8%. Le siguieron:

Atención médica y gastos para la salud: 2,5%

Otros bienes y servicios: 2,2%

Vivienda y servicios básicos: 2,1%

Transporte y comunicaciones: 1,7%

Por debajo del promedio general quedaron Alimentos y bebidas (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%) e Indumentaria (1,1%). Esparcimiento no registró variaciones en el mes (0,0%).

Alimentos: la verdura, protagonista

Aunque el capítulo Alimentos y bebidas subió 1,4%, fue el que más aportó al nivel general, con una incidencia de 0,47 puntos, por su gran peso en el gasto de los hogares (32,44% de la canasta). Detrás se ubicó Transporte y comunicaciones, con 0,35 puntos.

Dentro de los alimentos para consumir en el hogar, la verdura subió 4,5% en el mes, mientras que las carnes aumentaron apenas 0,3%. Según el relevamiento de precios medios, el tomate redondo tuvo un salto de 36,1% y la cebolla de 18,2%. En sentido contrario, la papa bajó 13,1%, la lechuga 4,8% y la banana 4,3%.

También se destacaron los aumentos en lácteos: la leche fresca entera en sachet subió 4,0% y el queso crema, 4,0%. El café molido avanzó 5,4%.

Alquileres y servicios

En Vivienda y servicios básicos, los alquileres aumentaron 2,4% en septiembre, mientras que los servicios básicos y combustibles para la vivienda subieron 1,8%. En la comparación interanual, este capítulo es el de mayor alza, con 44,2%, seguido por Alimentos y bebidas (36,5%) y Educación (36,1%).

En Transporte, el transporte público de pasajeros no tuvo variación mensual, y los combustibles y lubricantes subieron 0,5%.

Cómo se mide

El IPC de Santa Fe releva cada mes unos 22.400 precios en alrededor de 1.000 locales informantes de la provincia, con base 2014=100. En septiembre de 2026, el nivel general se ubicó en 24.397,06 puntos.