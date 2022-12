Mario Papaleo: "Recibimos una situación dramática de total abandono"

En este sentido “Queremos que cada vecino conozca esta situación. Es nuestro deber informar y dar a conocer públicamente donde estamos parados. Recibimos una situación dramática de total abandono, en lo que respecta a la maquinaria para garantizar servicios esenciales. Falta de mantenimiento en los camiones regadores, falta de previsión para el recambio de maquinaria liviana”.

Por otra parte, explicó algunos de los indicadores del estado de situación con el que se encontró el estado municipal. “Al 9 de diciembre de 2021 la deuda con proveedores era de 23 millones, y hoy, en base a la auditoria podemos decir que el estado era más grave, con un pasivo de $81.681.222 y disponibilidades por $13.004.684 implica que, al 10 de diciembre de 2021, por cada $1 que había en caja y bancos se debían $6,28. En este sentido, el pasivo que nos dejó la gestión de Pedro Uliambre representaba el equivalente a la recaudación total de 2 meses”.

Asimismo “encontramos con una gran cantidad de personas que, de manera irregular, cumplían algún tipo de tarea en la municipalidad, y muchas otras personas que facturan servicios por tareas que no se logran comprobar. La situación en este sentido, era de total desorden y desidia. En este sentido, la auditoria determino, por ejemplo, que en noviembre de 2021 se incorpora a planta permanente a 4 agentes sin los procedimientos de concursos necesarios y en ese mismo mes, se abona en efectivo por $1.298.500 a 135 personas (recolección de residuos, residuos, limpieza, sereno) sin liquidación de haberes por recibo.

Se realizaron operaciones de endeudamiento para las cuales no se contaba con autorización legal. recurrencia a la contratación sin licitación para lo cual se invocaba urgencia, pero sin fundamentar ni acreditar las circunstancias que motivaban la urgencia. En 2021 se emitieron 21 ordenanzas autorizando contrataciones directas por un monto total de $32.463.529

Al 9/12/2022 había 92 facturas de gastos realizados por un total de $23.148.590 que no se habían imputado contablemente debido a que no se disponía de partida presupuestaria

Un ejemplo de lo encontrado: La Comuna presentó ante el Gobierno Provincial proyecto “Infraestructura Vial Zona Norte” cuyo objeto consistía en la ejecución de cordón cuneta. El Gobierno Provincial otorga un aporte de $12.298.579 (DecretoN°69/2021 en el marco del “Plan Incluir”), transfiriendo el 40%. Al comenzar a ejecutar el cordón cuneta se detecta que el proyecto no contemplaba la solución para el escurrimiento hídrico, por lo cual, sobre la marcha de los trabajos se modificó el proyecto para contemplar dicho escurrimiento. Tal cambio de proyecto implicó una inversión no prevista. Por lo tanto, al 9/12/2021 mientras a la Comuna le quedaba por cobrar un saldo de $7.379.147, los gastos faltantes que debía cubrir eran de$10.835.888

En lo que respecta al Festival del Pesacador (ediciones 2019-2020). En los balances anuales 2019 y 2020 se informaron ingresos por ventas de entradas del Festival por un total de $9.460.376 (suma de las 2 ediciones del Festival). Se procedió a realizar un análisis de razonabilidad de dichos ingresos. Para ello, tomando como base datos que fueron oportunamente difundidos (precios de entradas, franquicias de acceso sin costo, precios diferenciales para vecinos de Sauce viejo y púbico de las jornadas de cada edición) se procedió a estimar la recaudación por venta de entradas en $17.900.000(suma de las 2 ediciones)

Un hecho que nos llamó mucho la atención, y que entendemos representa parte del desorden, la desidia y la falta de transparencia de la gestión anterior, es la noticia que se conoció el 21 de Octubre de 2021 (previo a las elecciones) sobre el terreno que la Comuna cedió a los bomberos voluntarios para construir su nuevo cuartel, lo que hoy se encuentra en marcha. La cuestión es que cuando nos pusimos a ordenar la Municipalidad, encontramos que los terrenos supuestamente cedidos por la comuna, eran de un loteo privado. Es decir que la gestión anterior cedió un lote del cual no era propietario estafando en su buena fe a los bomberos voluntarios de nuestra ciudad.

Qué estamos haciendo

Sobre lo actuado desde la gestión, aclaró “Teniendo en cuenta que la situación social, económica y política no es fácil y que no hay soluciones mágicas para resolver todos los problemas que tiene Este Gobierno Municipal asume la parte que le toca, logrando hoy una gestión equilibrada, económicamente sostenible y verdaderamente eficiente en la prestación de sus servicios. Somos conscientes que nos eligieron para gobernar y lo estamos haciendo. Por esto, avanzamos en lo siguiente: equilibrio económico, financiero, transparente y plan de regularización de deudas con los proveedores del Municipio. Realizamos un exhaustivo análisis de las deudas pendientes, donde algunas de ellas eran del año 2019 y muchas otras que se reclama al municipio, no contienen documentación respaldaría que así lo acredite. Con el correr de los meses pudimos realizar reuniones con los distintos proveedores y comenzar a regularizar la situación de los mismos, lo que nos llevó a poder retomar el vínculo comercial en algunas situaciones, y a evitar nuevos litigios en otros casos. Logramos poner en marcha moratorias, que permitió mejorar la recaudación municipal y la regularización de mas de 400 personas y 40 empresas. Logramos ordenar y agilizar el proceso de compras por montos menores y no repetitivas, y un ordenamiento en la registración, control y pago a monotributistas prestadores de servicios permanentes, en cuanto al procedimiento de recepción, autorización, pago y cobertura de seguros con el que no contaban. Con respecto al pago a proveedores, elaboramos un calendario de pagos para organizar mensualmente las distintas erogaciones que debemos afrontar, agrupándolas por conceptos y de esta manera cumplir con nuestros compromisos de pagos.

Este informe representa una breve síntesis de lo realizado en solo 1 año de gestión, agregando excelentes resultados en Educación, Salud y otras áreas esenciales. Con aciertos y errores, pero con la firme convicción de que avanzamos en hacer de Sauce Viejo, la ciudad que seguimos eligiendo para vivir”.