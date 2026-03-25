Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 25 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de transformador, reemplazo de conductores eléctricos y reemplazo de elementos de maniobra, i nterrumpirá el servicio este miércoles 25 de marzo en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, Callejón Funes, Piedrabuena y Rivadavia

- Aristóbulo del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Rosas

- Juan de Garay, Juan Díaz de Solís, San Juan y Corrientes

- Beruti, Almonacid, Dr. Zavalla y Solís

- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

• 8 a 11 en la zona de: Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

• 9 a 11 en la zona de:

- Gorriti, avenida Facundo F. Zuviria, Larrea y Gobernador Freyre

- Padre Genesio, Ayacucho, Roque Sáenz Peña y Dr. Zavalla

- Aristóbulo del Valle, Regimiento 12 de Infantería, Pavón y Rivadavia

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Gorriti, Bernard y Grandoli

• 10 a 12 en la zona de: avenida Blas Parera, Larguía, Almonacid y Callejón Aguirre

• 11 a 13 en la zona de:

- JP López, Castelli, Avellaneda y Mitre

- Estrada, Lamadrid, Uruguay y Entre Ríos

- avenida Blas Parera, Chiclana, Larrea y Azcuénaga

- Javier de la Rosa, Pavón, 9 de Julio y 4 de Enero

SAUCE VIEJO

• 8 a 11 en la zona de: Suiza, Finlandia, Portugal y Noruega

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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