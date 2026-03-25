La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de transformador, reemplazo de conductores eléctricos y reemplazo de elementos de maniobra, interrumpirá el servicio este miércoles 25 de marzo en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 25 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10 en la zona de:
- Aristóbulo del Valle, Callejón Funes, Piedrabuena y Rivadavia
- Aristóbulo del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Rosas
- Juan de Garay, Juan Díaz de Solís, San Juan y Corrientes
- Beruti, Almonacid, Dr. Zavalla y Solís
- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan
• 8 a 11 en la zona de: Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José
• 9 a 11 en la zona de:
- Gorriti, avenida Facundo F. Zuviria, Larrea y Gobernador Freyre
- Padre Genesio, Ayacucho, Roque Sáenz Peña y Dr. Zavalla
- Aristóbulo del Valle, Regimiento 12 de Infantería, Pavón y Rivadavia
• 9.30 a 11.30 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Gorriti, Bernard y Grandoli
• 10 a 12 en la zona de: avenida Blas Parera, Larguía, Almonacid y Callejón Aguirre
• 11 a 13 en la zona de:
- JP López, Castelli, Avellaneda y Mitre
- Estrada, Lamadrid, Uruguay y Entre Ríos
- avenida Blas Parera, Chiclana, Larrea y Azcuénaga
- Javier de la Rosa, Pavón, 9 de Julio y 4 de Enero
SAUCE VIEJO
• 8 a 11 en la zona de: Suiza, Finlandia, Portugal y Noruega
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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