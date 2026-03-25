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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 25 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

25 de marzo 2026 · 06:56hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, remplazo de transformador, reemplazo de conductores eléctricos y reemplazo de elementos de maniobra, interrumpirá el servicio este miércoles 25 de marzo en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, Callejón Funes, Piedrabuena y Rivadavia

- Aristóbulo del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Rosas

- Juan de Garay, Juan Díaz de Solís, San Juan y Corrientes

- Beruti, Almonacid, Dr. Zavalla y Solís

- avenida Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

• 8 a 11 en la zona de: Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

• 9 a 11 en la zona de:

- Gorriti, avenida Facundo F. Zuviria, Larrea y Gobernador Freyre

- Padre Genesio, Ayacucho, Roque Sáenz Peña y Dr. Zavalla

- Aristóbulo del Valle, Regimiento 12 de Infantería, Pavón y Rivadavia

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Gorriti, Bernard y Grandoli

• 10 a 12 en la zona de: avenida Blas Parera, Larguía, Almonacid y Callejón Aguirre

• 11 a 13 en la zona de:

- JP López, Castelli, Avellaneda y Mitre

- Estrada, Lamadrid, Uruguay y Entre Ríos

- avenida Blas Parera, Chiclana, Larrea y Azcuénaga

- Javier de la Rosa, Pavón, 9 de Julio y 4 de Enero

SAUCE VIEJO

• 8 a 11 en la zona de: Suiza, Finlandia, Portugal y Noruega

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo
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