Pronóstico del tiempo en Santa Fe: días soleados y temperaturas en descenso El pronóstico anticipa condiciones estables para este jueves, con una máxima de 23°. Para el viernes y el sábado se prevé un descenso de las temperaturas mínimas, mientras que el domingo llegará con cielo despejado y un leve ascenso de la máxima 15 de octubre 2026 · 07:58hs

UNO Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 15.9º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien la configuración de las masas de aire se mantiene muy similar a las de ayer, se observa una leve pérdida de potencia en la acción del sistema ciclónico del Pacífico y con ello una acción algo más importante del aporte desde el sur del continente, sobre todo teniendo en cuenta el acercamientos de un nuevo sistema frío. Esta situación genera que la jornada de hoy se muestre algo más soleada pero todavía con nubosidad variable por momentos. Respecto de las temperaturas, no se presentan cambios significativos.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 21º. Vientos moderados predominando del sector sur/sureste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al sur y luego al este/sureste. Por último se espera un domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal