Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

El pronóstico trimestral del SMN anticipa tendencias para septiembre, octubre y noviembre. La situación de las precipitaciones y las temperaturas en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su nuevo Pronóstico Climático Trimestral para el período comprendido entre septiembre, octubre y noviembre de 2026 , los primeros tres meses de la primavera meteorológica .

Para la región del Litoral y, particularmente, para la provincia de Santa Fe , el informe anticipa diferencias según la variable analizada y la zona del territorio provincial. En materia de precipitaciones , gran parte de la provincia se encuentra dentro de un escenario de lluvias normales o superiores a los valores habituales , mientras que las temperaturas presentarían un comportamiento diferenciado entre el norte y el sudoeste santafesino.

Qué pasará con las lluvias en Santa Fe entre septiembre y noviembre

De acuerdo con el informe elaborado el 28 de agosto de 2026, el SMN prevé para el trimestre septiembre-octubre-noviembre una mayor probabilidad de precipitaciones normales o superiores a la normal hacia el sur del Litoral.

Esta condición alcanza a una amplia región del centro del país y representa una señal climática importante para los próximos meses, en pleno desarrollo de la primavera.

Además, el organismo nacional pronosticó precipitaciones superiores a la normal en el norte del Litoral, una de las zonas donde se concentran las probabilidades más altas de esta categoría.

De esta manera, el panorama trimestral para la provincia de Santa Fe muestra una tendencia hacia condiciones con lluvias dentro de los valores normales o por encima de lo habitual, especialmente según la ubicación geográfica dentro del territorio provincial.

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Temperaturas: qué pronostica el SMN para Santa Fe

En cuanto a las temperaturas medias, el pronóstico del SMN también establece diferencias regionales. Para gran parte del norte argentino, se prevén temperaturas con mayor probabilidad de ubicarse entre normales o superiores a la normal.

Sin embargo, el informe incluye específicamente al sudoeste de Santa Fe dentro de una zona donde existe mayor probabilidad de temperaturas normales o inferiores a la normal durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

Esto significa que, mientras algunas zonas de la región podrían atravesar una primavera con temperaturas medias más elevadas, el sudoeste santafesino tendría una mayor probabilidad de registrar valores dentro del rango normal o por debajo de los parámetros climáticos habituales para esta época del año.

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El SMN aclaró que pueden ocurrir eventos extremos

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este tipo de pronóstico debe interpretarse como una tendencia sobre los valores medios del trimestre y no como una previsión del tiempo para cada día.

Por ese motivo, aunque exista una mayor probabilidad de lluvias normales o superiores a la normal, no se descarta la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual.

El organismo también recomendó mantenerse actualizado mediante los pronósticos diarios y semanales y consultar el sistema de alerta temprana, especialmente ante fenómenos meteorológicos de alto impacto.

Qué significa que las lluvias o temperaturas estén por encima de lo normal

El SMN explicó que el pronóstico climático trimestral trabaja con probabilidades para tres categorías: superior, normal e inferior a la normal.

Por lo tanto, el informe no indica cuántos milímetros de lluvia caerán ni qué temperatura exacta habrá durante los próximos tres meses. Tampoco permite determinar cómo será el tiempo en fechas específicas.

Una mayor probabilidad de lluvias por encima de la normal, por ejemplo, no significa que lloverá todos los días, del mismo modo que un pronóstico de temperaturas inferiores a la normal no descarta jornadas con calor.

Las previsiones se refieren a las condiciones medias del período y no contemplan fenómenos puntuales de menor duración, como olas de calor, olas de frío, sistemas frontales o tormentas intensas.

Así, el nuevo pronóstico trimestral del SMN anticipa una primavera que deberá seguirse de cerca en la provincia de Santa Fe, con una tendencia favorable a precipitaciones normales o superiores a la normal en distintas zonas del territorio y un comportamiento particular de las temperaturas, especialmente en el sudoeste provincial.