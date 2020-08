Bonansea: "Unión me recibió muy bien y estoy muy contento"

A lo largo de su historia, Unión se caracterizó por sacar muy buenos arqueros. En este caso, con la llegada del juvenil Federico Bonansea, se trata de una apuesta por este cordobés que trae muy buenos antecedentes.

Nació el 13 de marzo de 1998 en Dalmacio Vélez Sársfield (Córdoba) y mide 183 centímetros. Estuvo negociando en el inicio de 2020 para extender su contrato con Belgrano, pero quedó libre y entre varias ofertas, se decidió por Unión, en un contrato que tiene 18 meses de duración.

Bonansea charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que “arrancamos el 10 de agosto con todos los protocolos. Yo estoy entrenando con Sebastián Moyano, Marcos Peano y Rodrigo Llinas. Esta semana fue más dura desde el comienzo. La anterior fue de adaptación para todos después de tanto tiempo sin entrenar de esta manera”.

Más adelante, el joven golero reconoció que, independientemente de las tareas realizadas en su domicilio, nada se compara con el trabajo junto al resto de sus compañeros. En este sentido apuntó que "después de tantos años nadie se va a olvidar de tirarnos o de pegarle a la pelota. Con una o dos semanas de entrenamiento intenso vamos a ir recordando todo. Cuando la intensidad sube se siente mucho el cansancio”.

Bona.jpg El arquero Bonansea integró varias selecciones juveniles antes de recalar en Unión.

Bonansea en su despedida de Belgrano se mostró triste por abandonar el Pirata pero aprovechó para agradecer el trato dispensado. Al respecto dijo que "al no poder seguir en Córdoba, me quedé con el pase en mi poder y mi representante me dijo que había una buena posibilidad de Unión, faltaba un arquero, pero que se iba a ver porque no tenía rodaje".

Luego de llevar adelante las negociaciones, el Tate selló el vínculo para que Bonansea se sume a los entrenamientos, algo que ponderó por el trato recibido desde su arribo a la capital provincial: "El club me recibió muy bien, estoy muy contento. Se nota que es un club organizado. Yo no tenía donde parar y hasta que conseguí el departamento me dejaron quedar en la pensión, me trataron muy bien".

En la parte final, cuando volvió a recorrer su pasado en distintas selecciones argentinas de categorías formativas, el arquero juvenil sostuvo que "lo de ser sparring fue muy lindo. Cuando ya estábamos con los jugadores no caía que estábamos entrenando ahí. Recién ahora me doy cuenta de lo que viví. Me tocó integrar la Selección Argentina Sub 15 y 17. Estuve también de sparring en la Copa América de Chile 2015”.