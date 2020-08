Unión analiza una oferta formal de Talleres por Troyansky

En Unión todas las energías están puestas en armarle el plantel a Juan Manuel Azconzábal para enfrentar los próximos objetivos deportivos. Es así que en el mercado de pases ya llegaron Fernando Márquez y Marco Borgnino, mientras que se espera por los arribos de Nery Leyes y Pablo Calderón. Sin embargo, en las últimas horas el club recibió una oferta formal de Talleres por Franco Troyansky, que también está en el radar de Independiente.

No es la primera vez en lo que va del receso que Unión recibe una oferta por Franco Troyansky, ya que antes que aparezca Talleres hace un par de meses fue Puebla de México quien realizó una propuesta importante por un préstamo, con una opción de compra que ascendía a los 2.000.000 de dólares.

En esa oportunidad, Troyansky destacó en diálogo con TNT: "El año pasado me vinieron a buscar del Huesca de España. Ahora vino a buscarme el Puebla, pero los dirigentes me dijeron que era fundamental y que necesitaban que siga en Unión. Yo estoy muy contento acá y conforme con el año que tuve".

LEER MÁS: En Uruguay indican que Colón sondeó a Rodrigo Abascal

Mientras que luego Troyansky, quien se mostró "movilizado" por la chance de pasar a Talleres, según lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, indicó: "Prefiero afianzarme acá. Quiero seguir disfrutando del fútbol argentino y de este club. Me trataron muy bien desde los empleados, hasta la gente y los compañeros; con mucho cariño y eso me hace sentir muy bien. A mis compañeros les llama la atención por lo económico, pero yo hoy quiero disfrutar el día a día. Unión me dio la chance de seguir en primera división y estoy muy agradecido".

Franco Troyansky.jpg Prensa Unión

Por lo que pudo averiguar este medio, en Unión llegó la propuesta formal, aunque no trascendió si se trata de un préstamo o la compra de su pase (o parte del mismo) por parte de Talleres, que también tendrá una renovación en este mercado de pases y por eso pensaron en Troyansky.

LEER MÁS: Colón: ¿se viene el trueque Sánchez Miño por Delgado?

Pero esta no sería la única chance para Troyansky en este mercado de pases, ya que a UNO Santa Fe le confirmaron que Independiente también vendría a la carga por el delantero de Unión, por pedido de Lucas Pusineri, a quien los dirigentes le quieren dar los gustos debido al gran desmantelamiento que sufrió el plantel.

En cuanto a la situación de Troyansky, vale recordar que Unión tiene el 50% de los derechos económicos y posee los derechos federativos, mientras que la otra mitad del pase le pertenece a Olimpo de Bahía Blanca, que está a la expectativa en torno al ingreso de una importante suma de dinero por este pase.