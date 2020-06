César Pereyra: "Nadie de Unión mostró interés en que vuelva"

"Sinceramente conmigo nadie se comunicó ni hubo acercamientos. Siempre tengo ganas de volver, pero nadie quiso que eso sea posible. Nadie mostró interés para que esté ahí". Así de sincero fue el delantero, César Pereyra, respecto a sus chances de volver a Unión, club en el que debutó en 2002. Actualmente en Deportivo Maldonado de Uruguay y con 38 años, se extinguirse sus chances, aunque nunca pierde la ilusión.

"Se dijeron muchas cosas, como que rechacé propuestas o me hice el boludo y es mentira. Esa es la realidad", reconoció Picante en diálogo con LT10. Vale recordar que el atacante disputó 155 partidos en Unión en dos ciclos (2002/05 y 2007/09) y marcó 47 goles. Un jugador que siempre tuvo el cariño de la gente, pero su última partida no terminó siendo la deseada y eso le jugó en contra con los rumores.

Cesar Pereyra, sus 47 goles en UNION

De todas maneras, dejó en claro que eso ya es parte del pasado y que vive el día a día vistiendo los colores de Deportivo Maldonado. Eso sí, fue contundente al desechar aquellos trascendidos que en un momento lo tenían como posible refuerzos de Colón: "Es imposible que haya podido jugar en Colón. Tengo respeto por los clubes y jamás se me pasaría por la cabeza jugar ahí. Estoy muy identificado con Unión, que es de donde salí. Las cosas se dan por algo y quizás por algo no se vio la vuelta a Santa Fe, pese a que vivo muy cerca".

Por más que en varias ocasiones hizo esfuerzos para tener una nueva chance en Unión, César Pereyra vio como siempre le cerraban las puertas y, después de varios años, eso lo golpeó: "Duelen tantas cosas que si las enumero no termino más. Pero sí. Es como que uno pasó desapercibido y tengo un sentimiento muy grande por el club. Cuando me tocó irme se tejieron miles de novelas con mi partida, con cosas que no fueron, pero es parte del fútbol. En ese momento estuvo en boca de todos algo que no fue cierto. Pero el tiempo fue curando todo. Más allá que uno entiende a la gente, el que sabe lo que uno pasa, lo comprende. Estoy tranquilo porque hice lo que tenía que hacer dentro del campo y defendí la camiseta de Unión a muerte".