Unión por ahora no hace oficial el arribo del nuevo técnico pese a que todo a punta hacia Juan Manuel Azconzábal, que ya se habría desvinculado de Deportes Antofagasta de Chile. Mientras se esperan definiciones al respecto, la dirigencia del club también abordó otros temas cruciales en torno al armado del próximo plantel. Fue así como le hizo saber a algunos jugadores que no estarán dentro del proyecto venidero cuando se reanude el fútbol, a la vez que se busca retener al arquero Sebastián Moyano, que terminar su contrato el 30 de junio. El Tate tiene una opción de compra por el 50% del pase, pero por la situación económica hoy no es factible.

El monto sería de aproximadamente 250.000 dólares, que escapan a las posibilidad de Unión. Antes que arranque la cuarentena tenía como meta asegurarse al golero, que rindió con creces. Incluso fue considerado uno de los mejores refuerzos de la última temporada. Sin embargo, la crisis económica pegó un sacudón y hubo que empezar a hacer recortes por todos lados.

Sebastián Moyano.jpg Unión no puede afrontar la opción de compra por el 50% del pase de Sebastián Moyano. Prensa Unión

De igual modo, se está buscando cristalizar la continuidad de Sebastián Moyano en otros términos. En este caso, con un nuevo préstamo, pero con un contrato más largo que podría ser de dos temporadas. Eso seguido de una mejora salarial que lo ubicaría entre los más altos del plantel. El tema es ver finalmente si el guardametas está de acuerdo, al igual que su representación, que busca un lugar donde afianzarse.

Antes la suma no parecía tan inalcanzable, pero el escenario echó por tierra con el proyecto. Más que nada por la devaluación del dólar, que en Argentina hace mella en el fútbol por las altas cotizaciones. Juega en favor de Unión que hay predisposición por parte de Sebastián Moyano, que sabe que encontró regularidad y es titular indiscutido.

A eso hay que agregarle que está cómodo en Santa Fe, pero al igual que el resto, quiere que le convenga a todas las partes. Se espera que haya novedades en las próximas horas, ya sea por el sí o por el no. Vale recordar que Unión le comunicó que no seguirán a Jalil Elías, Alan Sosa, Javier Méndez, Ezequiel Bonifacio, Brahian Álvarez, Nicolás Mazzola y Walter Bou. ¿Se quedará Sebastián Moyano?