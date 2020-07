El anuncio de Perotti que cambió los planes de Azconzábal

Los dirigentes de Unión se tomaron todo su tiempo durante el receso obligado por la cuarentena, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, para buscarle el reemplazante a Leonardo Madelón. Finalmente, se avanzó y consiguió la contratación de Juan Manuel Azconzábal, quien venía de trabajar en Deportes Antofagasta. El Vasco tenía pensado llegar a Santa Fe la próxima semana, pero el anuncio del gobernador Omar Perotti habría modificado sus planes.

Es que en las últimas horas, mientras en Unión se espera por el desembarco de Azconzábal, el gobernador Omar Perotti anunció una serie de medidas que tienen por objetivo controlar la propagación del coronavirus. Una de las determinaciones es que toda aquella persona que no sea residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas". El mandatario dijo que esa medida y se ejecutará desde el lunes.

Vale recordar, que como anunció UNO Santa Fe, la idea de Azconzábal antes del anuncio de Perotti era llegar a Santa Fe el jueves de la próxima semana, para realizar la cuarentena obligatoria y luego de la misma firmar su contrato con Unión, y ponerse al frente del plantel para el momento que desde el gobierno nacional y AFA se autorice a iniciar los entrenamientos.

LEER MÁS: "Tuve la incertidumbre de no saber si seguía en Unión"

Azconzábal, cuando comenzó a negociar con Unión, viajó a Santiago de Chile para forzar su salida de Deportes Antofagasta. Allí realizó una cuarentena, donde luego de la misma llegó a un acuerdo para rescindir su contrato, resignando dos meses de sueldo, más un aporte de los dirigentes rojiblancos de 14.000 dólares para que se pueda cristalizar el cometido.

Azconzábal.png Vasco Azconzábal, DT Unión, habría cambiado los planes tras el anuncio del gobernador Omar Perotti.

Ahora Azconzábal viene de terminar con la cuarentena en City Bell, donde aprovechó para mirar videos, contactarse permanentemente con el manager Martín Zuccarelli y tomar contacto con aquellos jugadores con los cuales pretende contar para cuando asuma como nuevo entrenador de Unión.

LEER MÁS: En Unión aguardan una definición por Mariano Gómez

El plantel de Unión, en su totalidad, ya se encuentra en Santa Fe, debido a que los dirigentes los convocaron como consecuencia de un pedido de Azconzábal, para que estén listos para el momento de reanudar los entrenamientos.

De esta manera, según se pudo averiguar, el fin de semana Azconzábal llegará a Santa Fe, tras el anuncio que realizó el gobernador Omar Perotti, con lo cual tendrá que realizar la cuarentena pertinente, y posteriormente comenzará con los contactos cara a cara con los dirigentes, y seguramente también empezará a trabajar con el plantel.