"Tuve la incertidumbre de no saber si seguía en Unión"

Hace unos días se terminó la incertidumbre respecto a quien sería el arquero de Unión. Después de días de negociaciones, el Tate confirmó la continuidad de Sebastián Moyano hasta fines del 2021. En diálogo con TNT Sports, el arquero rojiblanco se refirió a este parate que perjudica a todos y también sobre la felicidad de seguir en Unión.

"No queda otra que tratar de estar bien en lo físico, vivo en un departamento y las dimensiones para entrenar no son las ideales. El arquero es el que más complicado está, siempre estamos en contacto con el balón y el piso. Y eso no podemos hacerlo. Yo voy a trotar por la costanera, un poco de libertad tenemos, pero igual es una situación complicada y tratamos de que la pérdida sea lo menor posible. Pero con tanto tiempo parado sabemos que la vuelta se va a complicar", aseguró en el inicio de la charla.

Consultado por las cosas que extraña dijo: "Se extraña el vestuario, los compañeros, el olor al pasto, poder tirarse a buscar la pelota. Nadie estaba acostumbrado a estar tanto tiempo parado. Pateo la pelota con mi nene en el departamento y no se puede patear fuerte porque se puede romper algo (risas). Quisiera volver a entrenar y tirarnos en el pasto que es lo que más nos gusta a los arqueros".

LEER MÁS: Los cuatro jugadores de Unión que no están en Santa Fe

En relación a la demora que se originó para renovar el contrato expresó: "Tuve incertidumbre por las cosas que estamos viviendo. Es complicado para todos los jugadores que quedan libres y además los clubes especulan un poco para no hacer gastos innecesarios. Yo estaba muy ilusionado con seguir en Unión, ya que me siento muy cómodo y además logré la continuidad que necesitaba. Pero cuando pasan los días te genera cierta incertidumbre, por suerte tuve paciencia para no hacerme la cabeza y las negociaciones llegaron a buen puerto".

"En Gimnasia no tuve mucha continuidad, por suerte acá encontré mi oportunidad y trate de aprovecharla. Es fundamental para los arqueros atajar seguido y adquirir ritmo de competencia. Además nos fue bien en la Copa Sudamericana, pasamos de fase ante un rival durísmo. Por lo cual el balance en Unión es muy positivo".

Por último consultado si habló con el Vasco Azconzábal respondió: "Todavía no hablé con el técnico, si sé que ya habló con el entrenador de arqueros (Rodrigo Llinad) y le entregó unos tips acerca de lo que pretende cuando comencemos a entrenar. En estos días está por llegar a Santa Fe y seguramente la semana que viene se comunicará con todos. Obviamente que la llegada de un nuevo técnico genera ilusión".