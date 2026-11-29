El mediocampista finalizará su contrato con el conjunto de Junín el 31 de diciembre y su situación vuelve a despertar interrogantes en el mundo Tatengue.

En pleno armado del plantel de Unión para la temporada 2027, un viejo conocido de la institución quedará disponible en el mercado de pases. Mauricio Martínez no seguirá en Sarmiento de Junín y tendrá libertad para negociar su futuro a partir de enero.

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Caramelo Martínez, una alternativa que ofrece el mercado

El mediocampista de 33 años finalizará su experiencia en Sarmiento el próximo 31 de diciembre, cuando expire el vínculo que firmó a comienzos de 2026 tras su salida de Unión.

Durante su estadía en el conjunto bonaerense, el futbolista oriundo de Santo Tomé registró 28 presentaciones y dos conquistas. Incluso, tuvo la oportunidad de regresar al estadio 15 de Abril como adversario durante el encuentro disputado a fines de agosto.

Su situación contractual coincide con una de las necesidades que Leonardo Madelón planteó para la conformación del próximo plantel rojiblanco: la incorporación de un volante central.

La experiencia de Martínez y su capacidad para desempeñarse también como marcador central podrían convertirlo en una alternativa interesante. Sin embargo, por el momento no trascendieron negociaciones ni contactos concretos para concretar su regreso a Unión.

La historia de Mauricio Martínez con la camiseta de Unión

Caramelo desembarcó en las inferiores tatengues en 2010, procedente de Independiente de Santo Tomé. Tres años después realizó su estreno profesional y posteriormente se convirtió en uno de los protagonistas del ascenso conseguido en 2014.

Su crecimiento futbolístico le permitió integrar la Selección Argentina Sub-23 que participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

Luego de vestir las camisetas de Rosario Central, Racing y Liga de Quito, regresó a Unión en 2025. En aquella segunda experiencia en la institución santafesina disputó 38 encuentros y convirtió tres goles.

A principios de 2026, pese a que existía predisposición por parte del futbolista para continuar en el club, su permanencia no prosperó y terminó incorporándose a Sarmiento.