Héctor Desvaux: "Unión está invernando y los resultados están a la vista"

Héctor Desvaux, de Encuentro Unionista, habló sobre la crisis futbolística de Unión, la continuidad de Leonardo Madelón y la situación económica e institucional.

Las cuatro derrotas consecutivas de Unión encendieron la preocupación entre los hinchas y profundizaron las críticas hacia la conducción del club. En ese contexto, Héctor “Pipo” Desvaux, referente de Encuentro Unionista, analizó el presente deportivo e institucional en una entrevista con LT10 y reclamó un cambio profundo en la manera de gestionar la entidad rojiblanca.

Desvaux reconoció que el momento futbolístico es preocupante y pidió una reacción inmediata para cortar la racha negativa. “Estamos todos los hinchas de Unión preocupados y esperando un triunfo urgente que nos dé un poco de alivio”, expresó. Sobre la situación de Leonardo Madelón, evitó pronunciarse de manera definitiva respecto de su continuidad y consideró que será fundamental observar la respuesta de los jugadores dentro del campo de juego. “El resultado va a ser muy importante”, advirtió.

Sin embargo, el análisis de Desvaux excedió la coyuntura del equipo. El exdefensor puso el foco en el funcionamiento institucional, la administración de los recursos y la falta de información sobre las cuentas del club. En ese sentido, aseguró que Encuentro Unionista continúa trabajando, sumando personas y preparando una propuesta para el futuro, con la intención de modificar el modelo de gestión.

“Unión está para más”: el reclamo por un cambio de conducción

Desvaux afirmó que su espacio viene trabajando desde la última elección y que busca conformar un grupo preparado para afrontar los desafíos que tendrá la institución. Su planteo apunta a cambiar la lógica de gobierno para que Unión pueda crecer, competir y establecer objetivos deportivos ambiciosos.

“Estamos convencidos de que hay que cambiar la lógica de gobierno del club por una lógica de que Unión puede crecer, puede ser más grande y puede ser competitivo”, sostuvo. Y lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Siento que Unión es uno de los pocos clubes que no ha aprovechado esa posibilidad. Eso tiene que ir desde la cabeza e irradiarse hasta el último estamento. Todos tienen que saber que Unión está para más”.

En ese contexto, describió al club como una institución que perdió impulso y capacidad de desarrollo pese a contar con una importante masa de socios y con recursos provenientes de transferencias de futbolistas. “Unión está invernando y los resultados están a la vista”, afirmó, al cuestionar que las dificultades económicas no se traduzcan solamente en restricciones, sino también en una falta de crecimiento.

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El referente de Encuentro Unionista explicó que su espacio presentó propuestas para distintos períodos deportivos, pero que no encontró recepción por parte de la actual conducción. Según su relato, las minorías no tienen participación efectiva en la toma de decisiones y eso dificulta presentar proyectos o establecer un diálogo institucional.

“Nosotros intentamos siempre tener acercamiento de todo tipo, pero las minorías no participan, lamentablemente”, señaló. En su mirada, Unión necesita abrir el juego, incorporar nuevas ideas y establecer un proyecto que no dependa exclusivamente de las decisiones de un grupo reducido de dirigentes.

El pedido de información económica que sigue sin respuesta

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la falta de información sobre la situación financiera del club. Desvaux confirmó que Encuentro Unionista había presentado una nota ante la Comisión Directiva para solicitar informes vinculados al funcionamiento económico, pero aseguró que todavía no recibió una respuesta concreta.

“Todavía no tuvimos respuesta. Teóricamente van a sacar algún tipo de informe, que será evaluado por gente idónea y capacitada para después contarle a la gente qué estamos viendo nosotros”, explicó.

El dirigente consideró que la transparencia es una condición necesaria para reconstruir la confianza de los socios y de los hinchas. “Hay mucha gente que nos ha elegido y sentimos una enorme responsabilidad de hablarle con transparencia, diciéndole la verdad”, remarcó.

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También cuestionó la falta de comunicaciones oficiales detalladas sobre los ingresos por ventas de jugadores y los gastos vinculados con las incorporaciones. Para Desvaux, la ausencia de información alimenta la desconfianza y aleja a los socios de la vida institucional.

“Tenemos que pedirles a nuestras autoridades que nos muestren los números, que sean transparentes, porque a partir de la transparencia la gente va a empezar a confiar”, afirmó. En su análisis, la apertura de las cuentas también podría contribuir a recuperar vínculos con patrocinadores y otros actores que pueden colaborar con el crecimiento de la institución.

Las ventas de jugadores y la falta de inversión en Unión

Desvaux también se refirió a las operaciones de mercado realizadas por Unión y cuestionó que, a su entender, esos ingresos no se hayan traducido en una mejora proporcional de la infraestructura, el predio o el plantel profesional.

“Se han generado muchísimas ventas y nada permite que Unión mejore, ni haber sido uno de los equipos que más ha vendido”, manifestó. Y agregó que el hincha no está viendo reflejado ese movimiento económico en inversiones que permitan fortalecer al club y alimentar sus aspiraciones deportivas.

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El referente opositor sostuvo que la situación resulta difícil de comprender para el socio, especialmente en un momento en el que el equipo acumula derrotas y la clasificación a los playoffs del Clausura quedó comprometida. A su entender, los recursos provenientes de las transferencias deberían formar parte de una planificación a largo plazo, que contemple tanto las necesidades del plantel como el desarrollo de las divisiones inferiores.

En esa línea, insistió en que no alcanza con resolver las urgencias cotidianas: Unión debe establecer una estructura que permita crecer de manera sostenida. Desvaux comparó la situación con la de otros clubes que, aun atravesando dificultades económicas, consiguieron desarrollar proyectos deportivos y mejorar sus recursos.

El futuro de Unión, entre las inferiores y un nuevo proyecto deportivo

Al referirse al futuro, Desvaux puso especial énfasis en la formación de jugadores. Consideró que el predio, las divisiones inferiores y la consolidación de un proyecto deportivo deben ser pilares de cualquier gestión que aspire a mejorar la situación institucional.

“El futuro del club está en el predio, en las formativas, en las inferiores, en el cambio de cabeza, del proyecto deportivo y de los objetivos”, expresó. En su visión, ese proceso requerirá planificación y una modificación de la manera de trabajar dentro de la institución, para que todos los sectores compartan una misma dirección.

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Sobre la continuidad de Madelón, Desvaux insistió en que no tiene elementos suficientes para emitir un juicio concluyente desde afuera, porque no participa de los entrenamientos ni conoce en profundidad la relación cotidiana entre el técnico y los jugadores. No obstante, advirtió que la respuesta futbolística y los próximos resultados serán determinantes para evaluar el escenario.

Mientras Unión intenta frenar su caída dentro de la cancha, Encuentro Unionista asegura que seguirá trabajando en la elaboración de propuestas y en la construcción de un espacio con capacidad para gobernar. El mensaje de Desvaux fue claro: para salir de la crisis, el club necesita recuperar resultados, transparencia y una planificación que permita transformar su potencial en crecimiento deportivo e institucional.