Mario Leito confirmó que ambos clubes acordaron nuevas condiciones de pago por el delantero. El Decano frenaría el reclamo que había iniciado ante la AFA.

Unión consiguió resolver uno de los conflictos económicos que mantenía pendientes de cara a la próxima temporada. La dirigencia tatengue alcanzó un entendimiento con Atlético Tucumán por la deuda correspondiente a la transferencia de Marcelo Estigarribia. El acuerdo fue confirmado por Mario Leito, presidente del Decano, quien aseguró que ambas instituciones refinanciarán el dinero que todavía resta abonar por el delantero.

Unión desactivó un conflicto económico con Atlético Tucumán

La negociación por Estigarribia se concretó en enero de 2025, cuando Cristian González insistió con la incorporación del atacante para reforzar la ofensiva rojiblanca. En aquel momento, Unión acordó una operación de 1,5 millones de dólares más impuestos y le otorgó al futbolista un contrato por tres temporadas.

Sin embargo, las dificultades para cumplir con los compromisos económicos derivaron en un conflicto entre las instituciones. Ante los inconvenientes con los pagos, Atlético Tucumán decidió trasladar su reclamo a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

Finalmente, las conversaciones entre ambas dirigencias permitieron encontrar una solución.

"Llegamos a un acuerdo con Unión, vamos a refinanciar todo entre los dos clubes lo que falta de Estigarribia", confirmó Mario Leito en declaraciones a El Litoral.

A partir de este entendimiento, la institución tucumana frenará las acciones iniciadas ante el organismo de la AFA.

El monto que Unión deberá afrontar por Estigarribia

Si bien no trascendieron oficialmente las condiciones del nuevo acuerdo, según informó El Litoral, la cifra pendiente rondaría los 750.000 dólares, que serán abonados bajo un nuevo esquema de financiación.

Meses atrás, Ignacio Golobisky, vicepresidente del Decano, había manifestado públicamente su preocupación por los incumplimientos y asegurado que, contemplando los intereses, la deuda podría acercarse al millón de dólares.

En cuanto a lo deportivo, Estigarribia acumula 69 presentaciones y 12 goles con la camiseta tatengue, mientras que durante su paso por Atlético Tucumán había registrado 17 conquistas en 74 encuentros.

La resolución del conflicto supone un alivio para la dirigencia encabezada por Luis Spahn, en momentos en los que Unión comienza a diagramar su presupuesto y la conformación del plantel para 2027.