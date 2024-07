El Kily tiene menos herramientas para potenciar una base que pretendía retener

Por si fuera poco, se fueron dos jugadores de la base titular, como Mauro Luna Diale y Federico Vera, que se despidió del plantel en el predio Casasol para este viernes pasar la revisión médica y firmar con Independiente. No los pudo reemplazar todavía y el DT se poco cada vez más impaciente.

• LEER MÁS: Los cuatro cambios que tendría Unión para visitar a Estudiantes

No tiene refuerzos, pero Unión igual sigue inhibido

Más allá de no contar todavía con las piezas que pretende, igualmente no podría usarlas por la inhibición que cae sobre el club, ya que todavía no pudo cancelarle la deuda de 300.000 dólares a Gustavo Munúa, que volvió al país para dirigir a Banfield.

Refuerzo.jpg José Vanetta es la única cara nueva de Unión, pero no lo puede usar por estar inhibido.

Si bien hay que pagarle al técnico, antes hay que mediar con su representante Pascual Lezcano, con el que no se hace tan fácil negociar. El tema pasa por los dólares, ya que es la forma de pago que se acordó cuando se le rescindió el contrato.

• LEER MÁS: Luna Diale se despidió de los hinchas de Unión

De igual modo, se espera que este fin de semana ya se confirme alguna cara nueva. Esto dará la pauta que está resuelto lo de la inhibición. Por eso todavía no se informó la llegada de José Vanetta y las ventas de Mauro Luna Diale y Federico Vera. El tema es que el tiempo pasa y Kily tiene cada vez menos herramientas para potenciar una base que pretendía retener y, por las necesidades económicas, no se pudo.