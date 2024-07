¿Cuál es el negocio de Unión de vender a Federico Vera sin recibir plata?

Federico Vera se va de Unión a Independiente, pero el Tate ahora no recibirá nada de dinero.

La semana pasada, se mencionaba, que Unión y Boca tenían todo acordado para que Vera juegue en el Xeneize. Pero esa negociación no prosperó y surgió el Rojo.

Desde Unión no se informó nada, sin embargo, periodistas que cubren la información de Independiente manifiestan que la operación se llevó a cabo en dos cuotas, para que el Rojo adquiera el 90% del pase del lateral derecho.

Pero esas dos cuotas son a cobrar en diciembre de este año y en julio de 2025. Las mismas serían por un monto de 550.000 dólares, ya que el global de la operación asciende a 1.100.000 dólares.

Y lo que se menciona es que el Rojo se hace cargo de una deuda que Unión mantenía con Vera por un monto de 120.000 dólares.

Si bien la cláusula de salida estaba estipulada en 800.000 dólares, se sabía que ningún club del fútbol argentino la ejecutaría y por eso siempre se habló de una cifra mayor.

No obstante, la realidad indica que Unión transfirió un jugador titular, por el cual ahora no recibirá dinero y encima a un club que está inhibido por distintas deudas que aún no canceló.

Apelando a la buena voluntad de la dirigencia del Rojo, Unión recién estaría recibiendo todo el dinero de la venta dentro de un año.

Y a horas de reanudarse el campeonato, Unión pierde otro titular y no llegó ningún refuerzo para cubrir ese puesto, siendo que ahora el titular es Lautaro Vargas, jugador de 19 años con cinco partidos en Primera División.

Un negocio que sin dudas resulta difícil entender, más allá de la postura firme del jugador en querer emigrar. Lo cierto es que el Tate vende un titular y ahora no recibe un peso.