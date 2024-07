Luna Diale se despidió de los hinchas de Unión

Para después, agregar: "Gracias a todos mis compañeros, a todos los CT que tuve, kinesiologos, medicos, dirigentes y empleados del club por siempre tratarme con todo el respeto y cariño posible. Y en especial, agradecerles a todos los hinchas tatengues, que al mostrarme un afecto tan inmenso siempre me hicieron sentir como si hubiese nacido en esa ciudad".

Luna Diale no dudó en expresar: "Voy a extrañar muchisimo jugar en nuestro hermoso estadio con ustedes alentando los 90 minutos con locura y pasion".

Asimismo subrayó que "ojalá en el futuro pueda tener las puertas abiertas para volver al club a vestir esa sagrada camiseta, porque mi familia y yo, realmente quisieramos volver donde siempre fuimos felices y hayamos pasado los mejores momentos de nuestras vidas. Mi hija nacio en esa ciudad mientras yo defendia nuestros hermosos colores, eso es algo que quedara grabado por siempre en mi corazón".

En la parte final, sentenció: "Muchas gracias Unión y perdón por si en algún momento se sintieron decepcionados, siempre traté de entregar mi corazón por este club".

