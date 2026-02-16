Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

Leonardo Madelón devolvió a Mateo Del Blanco al puesto de lateral izquierdo en Unión, tras una apuesta negativa como volante, y el zurdo fue figura.

16 de febrero 2026 · 10:22hs
El empate sin goles en el 15 de Abril dejó una certeza para Leonardo Madelón: Mateo Del Blanco rinde y marca diferencias cuando juega como lateral izquierdo. El entrenador de Unión volvió a ubicarlo en su posición natural y el jugador respondió con una actuación que lo convirtió en la gran figura de la noche.

Del Blanco, de revelación del Clausura a cambio de rol

Tras la lesión de Bruno Pittón en 2025, Del Blanco fue reubicado como lateral izquierdo y explotó. Se transformó en una de las revelaciones del campeonato, terminó el Clausura como el jugador con más asistencias (cinco) y se volvió una de las principales armas ofensivas del equipo.

Sin embargo, el regreso oficial de Pittón modificó el escenario. Madelón quedó conforme con la sociedad que ambos mostraron en los minutos compartidos tras la vuelta del experimentado defensor y, además, el bajo nivel de Franco Fragapane aceleró la decisión: Pittón pasó al lateral y Del Blanco fue adelantado como volante por izquierda.

Mateo Del Blanco volvió al puesto de lateral izquierdo y fue la figura de Unión ante San Lorenzo.

Mateo Del Blanco volvió al puesto de lateral izquierdo y fue la figura de Unión ante San Lorenzo.

La apuesta no terminó de potenciar al equipo. Si bien Pittón cumplió, incluso en la derrota ante Lanús en La Fortaleza, Del Blanco perdió profundidad. Contenido, lejos de su mejor versión, dejó de ser ese futbolista explosivo que sorprendía llegando desde el fondo con espacios para atacar.

El regreso a su hábitat natural

Ante San Lorenzo, Madelón decidió devolverlo al lateral. Y el cambio fue evidente. Con disciplina táctica para defender y libertad para proyectarse, Del Blanco volvió a ser punzante, agresivo en ataque y constante opción por la banda izquierda.

Se lo vio suelto, convencido y con otra energía. Cuando arranca desde atrás, con campo por delante, su velocidad y potencia lo convierten en un jugador difícil de controlar. Esa fue la versión que mostró ante el Ciclón y que el propio entrenador destacó en conferencia de prensa, reconociendo que esa es su posición y que tendrá continuidad allí.

Una decisión que marca un rumbo

Madelón necesitó cinco fechas para ajustar una pieza clave. La experiencia dejó una conclusión clara: hay futbolistas que se potencian en determinados lugares del campo y se apagan en otros.

Del Blanco es lateral. Desde allí construyó su mejor versión, fue determinante en 2025 y volvió a demostrarlo frente a San Lorenzo. Unión encontró nuevamente una de sus principales herramientas ofensivas. Ahora, el desafío será sostener esa decisión y consolidar un equipo que necesita certezas.

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

