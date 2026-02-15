Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Maizon Rodríguez volvió a destacarse en el empate de Unión ante San Lorenzo con números sobresalientes. Botafogo pone en alerta a los dirigentes.

En medio de versiones que lo vincularon con un interés de Botafogo —oferta que habría sido rechazada—, Maizon Rodríguez eligió responder dentro de la cancha. El zaguero uruguayo fue uno de los puntos más altos de Unión en el empate sin goles frente a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, ratificando su crecimiento en el Torneo Apertura.

Las estadísticas del partido reflejan una actuación de alto impacto:

1º en recuperaciones: 9

1º en duelos aéreos ganados: 6

Ganó todos sus duelos aéreos (6/6)

No fue gambeteado en todo el encuentro

Rodríguez se mostró firme en el juego aéreo, seguro en los cruces y atento en la anticipación. En un partido donde Unión generó situaciones pero no pudo convertir, el uruguayo sostuvo el orden defensivo y transmitió solidez.

Una inversión que empieza a rendir

Con apenas 22 años, Unión realizó una apuesta fuerte al adquirir el 50% de su ficha a Juventud de Las Piedras por 825 mil dólares. Una cifra significativa para la economía rojiblanca, que habla de la confianza depositada en su proyección.

Hoy, esa inversión empieza a justificarse en el rendimiento. Rodríguez no solo se consolidó como titular, sino que se convirtió en uno de los pilares del equipo en este arranque de campeonato.

Tras cinco fechas disputadas, el defensor integra el grupo de jugadores más destacados del Tatengue junto a Matías Mansilla, Mauro Pittón y Mateo Del Blanco. En un Unión que todavía busca regularidad colectiva, la aparición de rendimientos individuales consistentes es una señal alentadora.

Mientras los rumores de mercado aparecen y desaparecen, Maizon Rodríguez mantiene el foco en su crecimiento. Unión lo necesita así: firme atrás, concentrado y con el techo todavía lejos.