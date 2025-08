Madelón, sin vueltas en Unión por la situación de Dómina: "No sirve que se vaya libre así"

“Me pongo en el lugar del otro. Hay que ponerse y me duele mucho, porque no me gusta que esté trabajando a contraturno o por afuera. Nunca me pasó algo así en mi carrera como entrenador”, expresó el DT en charla con el programa Abrazo de Gol que se emite por Canal Veo.

El Francés, quien regresó a Unión en un momento delicado, recordó su propia experiencia para dar contexto a su posición: “Vine a Unión en su momento por el 20% y la pasé duro, con una inflación que te superaba las renaciones, pero no me podía quejar. Así quedé libre. Entonces le dije –a Jerónimo– que esto es lo que elegiste, ahora bancalo poniendo mucho amor propio y sobre todo que su gente se mueva”.

Madelón, sin vuelta sobre Dómina en Unión

El entrenador subrayó la importancia de cuidar las formas en la construcción de una carrera profesional. “No me gusta que haya heridos para que Unión gane su parte, su representa otra y él construya una carrera. No sirve que se vaya libre así, porque cuando lo querés presentar te preguntan por qué. Sobre todo en Argentina, donde en el mundo nos admiran. Entonces no es bueno para ninguna parte. Pero no puedo meterme”, concluyó.

Las palabras del técnico reflejan la tensión entre la necesidad de defender los intereses del club y el entendimiento hacia un jugador joven que busca crecer en su carrera. La situación de Dómina sigue sin resolverse, y por el momento, su futuro es una incógnita.