Madelón dijo que aún le falta una pieza en Unión y que llamó a un viejo conocido

“Si uno se prepara para esto, no podrías estar. No es solo correr. Hay que tener una idea de juego”, comenzó diciendo en diálogo con el programa Abrazo de Gol que se emite por Canal Veo. Al referirse a la exigencia de la competencia y el proceso de formación del equipo. “Hay palabras que ahora se usan como «vascular», que pocos entienden. Es moderno y quiere decir circulación o corrimiento. Son cosas a las que nos vamos adaptando”, explicó.

El armado del plantel de Unión: ajustes y realismo

Madelón reconoció las dificultades que atravesaron para completar el plantel. “Se armó ahora el equipo. El primer mes lo usé para identificar y analizar. Ahora es otra cosa con los que llegaron y cuesta acomodar, pero con trabajo se logra convencer. Si uno convence al grupo, lográs un modelo. Y si el resultado te ayuda, te creen mucho más”, sostuvo.

Leonardo Madelón.jpg Prensa Unión

Sin rodeos, admitió que la salida de Franco Pardo fue un golpe y que buscan al menos una pieza más: “Nos costó bastante armar el plantel. Sentimos la salida de Pardo. Aún tenemos dos cupos, sobre todo en la zona intermedia de volantes. Era (Rodrigo) Saravia o (Jalil) Elías. Se luchó mucho, pero también te usan para conseguir mejores ofertas. Tampoco hay que hacer locuras”, advirtió.

Refuerzos y nombres propios Sobre las nuevas caras y los que estuvieron cerca, Madelón fue claro: “Teníamos cerrado a Saravia y me puso contento, pero después eligió otra cosa. Hablé también con (Ignacio) Malcorra, pero ya sabía que no iba a venir ahora. Los jugadores no cierran puertas. Perdió protagonismo con la llegada de (Ángel) Di María, porque él pateaba los penales, pero es de jerarquía. Tiene que jugar donde es fuerte: la izquierda”.

Central Newell's Malcorra.jpg Madelón contó que llamó a Malcorra para Unión. @RosarioCentral

El DT también destacó la llegada de (Augusto) Solari: “Vino bien, puede jugar por los dos lados. Es inteligente por su versatilidad. Tiene chances de jugar incluso”. Y elogió a (Nicolás) Palavecino, aunque remarcó que todavía le falta adaptación: “Cuando lo vean dirán es (Javier) Pastore. Flaco y elegante. Ahora le falta el escenario de Primera, pero ya sabe lo que necesito, que es fútbol”.

El estilo de juego y el foco en lo inmediato de Unión

Sobre su sistema táctico, Madelón salió al cruce de quienes lo tildan de defensivo: “Yo juego con dos delanteros y me matan por eso. No son muchos en Primera que lo hagan. Ante Tigre tuvimos muchas situaciones y un montón de córners. Tenemos llegadas por todos lados. Hoy te dicen que el sistema es 4-2-3-1 y no 4-4-1-1, pero nosotros tenemos un 4-4-2 que es fijo y no nos hace defensivos”.

Madelón.jpg Prensa Copa Argentina

También se refirió a algunos nombres puntuales: “(Marcelo) Estigarribia está bien. Técnicamente, es el más apto en ofensiva. Va bien de cabeza y puede darte un pase con el pecho, pero no ligó. Está en una racha adversa, pero insiste”. También, explicó lo de Diego Díaz: "Es un delantero con defectos formativos lógicos, pero le hablás simple y te da muchas cosas. Está para pelear un lugar". Y sobre Colazo, indicó: “Me planteó que tenía ofertas, como una de Tigre y varias del ascenso. Es lógico, porque todos quieren jugar. Pero lo considero, es una opción y acá en Unión no hay titulares”.

Objetivo claro: mantener la categoría

Finalmente, Madelón fue tajante respecto al objetivo del equipo: “Unión tiene que sostener su categoría y desde ahí edificar. Lo de (Franco) Ratotti lo sigo, lo veo en reserva, pero si estuviéramos más cómodos en la tabla, quizás se le podría dar más lugar. Ahora estamos a puntos de equivocarse y preocuparnos”, cerró.

En un contexto exigente y con un plantel aún en formación, el DT apuesta al convencimiento interno, el trabajo colectivo y el foco partido a partido. “Ahora pensamos en Argentinos, y luego veremos cómo estamos para ir a Córdoba. Está prohibido hablar más allá. Entraremos en la selva y veremos cómo salimos este mes”, concluyó.