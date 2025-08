Un exarquero de Unión hará dupla técnica en Huracán Las Heras

En 1995 ascendió con el Chacarero al Argentino A, en el 2003 logró subir también al Argentino A con la casaca del Lobo. En el 2007 logró el ascenso con la Lepra al Nacional B y en el 2011 en el Globo consiguió el pasaje al Argentino B.

De la Riba se retiró a los 40 años en Huracán Las Heras, se caracterizó en el ambiente del fútbol por su perfil bajo. En 1993 se instaló en Mendoza y se aferró a Dios, predicando su palabra y fue bautizado por su fe como "las manos de Dios".

Nunca se olvida de Santa Fe

"Mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos viven en Santa Fe. Cuando puedo los voy a visitar", contó.

"A todos los arqueros les sacaba algo importante. Pude compartir plantel con Nery Pumpido en Unión (Santa Fe). Cuando era pasapelotas en Unión, los miraba a todos. De algunos saque la pegada, la personalidad. De todos rescataba algo para incorporarlo a mi estilo", aseguró.

"Me inicié en Unión a los 8 años. Me formó en mi etapa de inicios como jugador. Hice todas las divisiones inferiores y me salió una propuesta para venir a jugar a Sportivo Pedal de San Rafael, ahí empezó mi recorrido por los equipos de Mendoza", dijo.

"Me acuerdo que cuando me fui de Unión a Pedal me dijeron que iba a desaparecer deportivamente. En Mendoza encontré mi destino, el sentido de pertenencia".