Qué pasó en el vestuario de Unión tras la caída ante Platense

En conferenica de prensa, Cristian González se manifestó en relación a lo que significó la derrota de Unión ante Platense, y se mostró golpeado en relación al pozo futbolístico en el cual cayó su equipo, en el momento menos oportuno, ya que se viene el Clásico Santafesino, que será un duelo directo también en cuanto a la permanencia.

Y Cristian González, en conferencia de prensa, apuntó: "Hablé como siempre con los jugadores, pero me lo guardo. Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos la posibilidad contra el próximo rival y hay recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Este no fue el partido que queríamos jugar. Estoy caliente por eso, pero por más que me lamente, ahora no queda otra que empezar a preparar el partido contra Colón".

Lo concreto, es que por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, hubo una charla de Cristian González con los jugadores por un espacio de entre 15 y 20 minutos, con conceptos muy fuertes, acorde a lo que fue una paupérrima actuación en una final por la permanencia ante Platense.

Luego también hubo lugar para el debate de ideas entre los jugadores, y Cristian González no salió del vestuario por 40 minutos. Incluso, por protocolo el DT visitante brinda primero la conferencia de prensa, pero en esta ocasión Kily la dio después de Martín Palermo, lo que denota el vestuario picante que hubo tras el choque en Vicente López.