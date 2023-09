Kily González, caliente antes del Clásico: "Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo"

"Hicimos un mal partido. Malo. Desde todos lados. Hablé como siempre con los jugadores, pero me lo guardo. Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos la posibilidad contra el próximo rival y hay recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Este no fue el partido que queríamos jugar. Estoy caliente por eso, pero por más que me lamente, ahora no queda otra que empezar a preparar el partido contra Colón", apuntó Kily, muy caliente.

• LEER MÁS: Unión perdió ante Platense y llega al Clásico golpeado

Luego, enfatizó: "No estuvimos como teníamos que estar y eso no me gusta. Por eso hablamos y ya mañana (por este martes) lo haremos más profundo para que nos demos cuanta lo que nos estamos jugando. Es clave eso. Saber que más allá de que no veníamos ganando, el equipo mostraba un montón de cosas y no lo pudimos hace estar vez. El momento de reencontrarnos como equipo y tenemos una gran chance ahora contra Colón en un partido particular para la ciudad y nuestra gente, y seguro vamos a estar a la altura. Estoy convencido de eso. Tiene un sabor especial y así la afrontaremos".

Cristian González.jpeg Cristian González se mostró muy caliente por la actuación de Unión ante Platense.

"Los Clásico son partidos especiales y a la vez lo más lindos. Encima en su chancha y su gente. Si no motivas eso, no sé. Hicimos un partido malo y yo no la careteo ni la dibujo. No voy a decir algo que no fue. No estuvimos a la altura, entonces hay que hablar. De estas cosas se aprende. Es un fuerte golpe, pero podía pasar, porque en el fútbol es así y ahora tienen que aparecer los hombres. Se pueden planificar las cosas, pero se debe estar a la altura y defender el escudo de Unión. Estoy muy enojado por el partido, pero no queda otra que hacer la autocrítica que corresponde y pensar en lo que viene. Cargar pilas en lo emocional", agregó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota contra Platense

Pero su reflexión no quedó ahí: "No le pudimos encontrar la vuelta al partido y sí, no estuvimos agresivos como siempre. Eso no me gusta. El fútbol es pasión y contagio y sabemos que hay tres resultados, pero nuestra forma de jugar no la podemos negociar, entonces eso es quizás lo que me deja molesto. Es lo que más me jode. No estuvimos. Pero de todo se aprende y ahora los equipos se juntaban más. Esta situación es para gente valiente. Tenemos que estar a la altura de la camiseta de Unión".

Respecto a las fallas, puntualizó: "No tuvimos circuito ofensivo. Tuvimos muy poquitas y eso hay que analizarlo más profundamente. Estoy muy caliente para decir cosas y será cuestión de verlo en los próximos días para recuperar nuestra forma que nos llevó a superar a todos los rivales. Tenemos tiempo. Es una semana larga para juntarnos y cargar pilas. No hay otra".

• LEER MÁS: ¿Llegará Enzo Roldán en Unión para el Clásico Santafesino?

En otro tramo, se notó su calentura sobre la chance de tener la cabeza más en el Clásico Santafesino que en el dueño contra Platense: "Quieras o no, lo vas viviendo, por te lo hacen vivir también, pero hay que aislarnos y pensar en lo necesario. Hay mucha gente joven que tiene que aprender de estas situaciones, porque no se puede jugar el Clásico antes de este. Puedo decir un montón de cosas, pero prefiero guardármela y empezar a trabajar. Sé que es complicado, porque todos te hablan de este partido y a la gente joven inconscientemente le puede afectar. Son cosas de las que se aprenden. Pero en el partido previo no estuvimos a la altura".

En el final, Kily González tiró: "No tocamos fondo, sí jugamos mal. Esto es una lucha con muchos equipos y el que mejor esté preparado es el que saldrá más rápido. Recibimos un golpe muy duro en un momento inesperado y debemos aprender. No hay excusas".