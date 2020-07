Rondina: "Para mí hubiese sido un gran paso dirigir a Unión"

Sergio Rondina fue el gran apuntado de la dirigencia de Unión para convertirse en el nuevo entrenador en reemplazo de Leonardo Madelón. Sin embargo, luego de una charla vía zoom con los dirigentes, les agradeció el ofrecimiento y decidió quedarse en Arsenal, quien le ofreció una extensión de su contrato por 18 meses.

Huevo Rondina habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde se refirió a cómo fueron las negociaciones con Unión, de las ganas de haber afrontado el desafío y de cómo fueron las charlas con los dirigentes, antes de darle nuevamente el sí a Arsenal para continuar con un proyecto deportivo que viene desde la Primera Nacional.

En el arranque de la charla, Rondina comenzó contando las razones por las cuales decidió desechar la propuesta de Unión y justificó: "Creo que el contexto de lo que estamos viviendo fue determinante. Tuve charlas solamente, no se hablo de tema económico porque no quería especular con eso. Pesó mucho el tema familiar mío y la gente del cuerpo técnico, por eso tomé la decisión de quedarme en Bueno Aires".

LEER MÁS: Enzo Gabriel Martínez, ¿el defensor que busca Unión?

Pero no se quedó allí, y Huevo Rondina, quien continuará en Arsenal, indicó: "Creo que Unión contrató a un gran técnico, es un tipo serio. Me la tomé en serio a la propuesta, en otro contexto yo hubiese viajado, charlado, ir a ver el predio. Pero tengo mi mama de 80 años que no sabía si la iba a volver a ver, en estos momentos la familia es lo más importante".

Rondina.png Rondina se refirió a la propuesta que recibió de Unión y contó por qué decidió quedarse en Arsenal.

Sobre si cree que en un futuro podrían reactivarse la chance de llegar a Unión, Huevo Rondina dijo: "Obvio que de mi parte están las puertas abiertas para dirigir a Unión en un futuro, hay que ver del lado de la dirigencia. No hubo especulación de ninguna parte, las cosas estuvieron claras siempre. Para mí hubiese sido un gran paso dirigir a Unión, sino no me hubiese juntado".

LEER MÁS: "Preferiría jugar en Aldosivi antes que en Unión"

Más adelante, cuando se le preguntó por su época de jugador enfrentando a los equipos santafesinos, el técnico de Arsenal, recordó: "Contra Colón y Unión de local me fue bien, pero de visitante era complicado. En cancha de Unión se armó un lío grande, yo tenía rodete y uno metió la mano entre la platea y la lona de arriba de los bancos de suplentes. Me agarró del rodete y me levantó del piso (risas)".

"No me olvido más de una vez en cancha de Colón, era pibe, en el año 1992. Jugaba Adolfino Cañete, el árbitro cobra un foul y se le pone al lado y le dice 'ojo con lo que cobrás que acá nos matan a todos' y yo veía abajo el pie de Adolfino que le pisaba el botín al árbitro. La apretada que le pegó (risas)", manifestó luego Rondina, quien deberá realizar una gran refundación futbolística en Arsenal, tras haber desechado la propuesta de Unión.