Días atrás, UNO Santa Fe adelantó que Rosario Central podría colgar a Damián Martínez si no lograba llegar a un nuevo acuerdo con Unión y quitar la cláusula de opción de compra por el otro 50% del pase si llega a jugar dos partidos más. La dirigencia canalla activó el diálogo, pero el Tate estaría firme en no moverse de ahí, atendiendo a que todavía hay una importante deuda por cobrar.

Desde ya, Rosario Central no puede pagar otros 625.000 dólares, ya que está en plena crisis económica y por eso busca la forma de evitar otro saldo más. Por eso está clarisimo que, como viene la mano, tendrá que desprenderse del jugador. Todo esto habría demandado la intervención del representante Cristian Bragarnik, que le habría acercado la opción del lateral derecho a Gimnasia (LP), donde está Diego Maradona como técnico, a la postre también manejado por el empresario.

Bragarnik.png

Otro dato a tener en cuenta que el Lobo y el Canalla estaban tras los pasos del marcador de punta Fernando Torrent, que quedó libre en Arsenal. Entonces así se podría allanar el traspaso deDamián Martínez y no contraer otra deuda con Unión. Aún esto no se resolvió, porque la dirigencia de Gimnasia (LP) no estaría del todo convencida, pero hay rumores que la situación se podría resolver este fin de semana.

Una historia que explotó en Rosario durante esta cuarentena, ya que pocos conocían esta cláusula que estaba dentro de la famosa "letra chica" de los contratos. Esto quizás no hubiera pasado si la pandemia del coronavirus no se presentaba y atacaba como lo está haciendo ahora.

Damián Martínez.jpg Prensa Rosario Central

Central ya venía sumergido en un importante problema económico, pero el contexto lo terminó de potenciar. Por si fuera poco, Unión ya no tenía la misma paciencia y solicitaba cancelar los pagos atrasados. Entonces, el club de Arroyito se ve en la obligación de desprender de un Damián Martínez que, dicho sea de paso, no rindió en la medida de lo esperado.

Con todo esto, Rosario Central se esquivaría ejecutar la opción de compra obligatoria a Unión y se desprendería de un salario muy alto. Un tema a seguir muy de cerca.