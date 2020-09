Simonutti: "Habría que haberlo mimado más a Madelón"

Leonardo Simonutti es el máximo referente de la Agrupación Triunfo Tatengue, uno de los espacios que viene transitando en los últimos años la vida política de Unión. Junto a Rodrigo Villarreal y un importante grupo de colaboradores, el espacio intenta aportar desde su lugar ideas para la conducción de la entidad.

En diálogo con LT9 se refirió a distintos temas y volvió a criticar el accionar del actual gobierno que preside Luis Spahn. En el inicio reconoció que "la realidad que está atravesando Unión este año no es buena, un año después de las elecciones todo empeoró. Marcelo Martín encabeza otro grupo pero estuvo en las decisiones hasta hace poco del club de los últimos 20 años".

Más adelante acotó que "queremos un golpe de timón, hacer un club totalmente distinto a lo que se viene haciendo. Con la participación de las minorías en el estatuto y las reformas que presentamos. Queremos saber sobre la operación de jugadores, las acusaciones, los allanamientos, juicios, cuestiones que están poco claras actualmente en Unión".

Simonutti consideró que "siempre hubo un manto de duda en operaciones como las de Fragapane, Soldano, ahora la salida de Madelón, siempre cuestiones donde la información es poca, si estaría todo bien la información fluye pero no ocurre con Unión, nunca se nos facilitó la posibilidad de obtener datos y muchas veces nos enteramos por los medios".

Triunfo Tatengue en su momento presentó diversas modificaciones para el nuevo estatuto y en este sentido el dirigente expresó que "los últimos balances no están aprobados, planteamos un club modelo y para eso estamos trabajando sobre varios aspectos".

Leonardo Simonutti.png Leonardo Simonutti, líder de Triunfo Tatengue, defendió a Madelón y fue duro con la CD de Unión.

Cuando se metió en el rubro fútbol, y en especial la salida de Madelón, no dudó en afirmar que "si Gallardo se iba de River con todos los logros era un desastre. Acá hicimos todo lo posible para que no continúe. Hizo maravillas con jugadores, los potenció, nos clasificó dos veces a copas internacionales, había un plantel que ya no está y que reportó 7 millones de dólares. Es nuestro ídolo máximo, lo tendríamos que haber mimado más".

Para luego, disparar: "Sabemos que Azconzábal es un buen profesional, pero no tiene la espalda de Madelón. La gente no tendrá la misma paciencia y le toca armar un equipo nuevo. Todas estas cosas que sucedieron generan inestabilidad en el socio de Unión, ese que siempre apoyó, al que se le pidieron bolsas de cemento y se le prometió una tribuna que nunca terminaron. Más en esta época, al tatengue le tenemos que dar todo".

Cuando debió detallar algunos aspectos puntuales por los que está trabajando Triunfo Tatengue, Simonutti dijo que "queremos ver la situación económica en la que está el club, que tiene muchos trabajadores. Hay menos información que dos años atrás, hay que reactivar una campaña de socios para llegar a 40.000. Un fuerte ingreso de publicidad a través del departamento de marketing. Estamos trabajando con marcas importantes, viendo todo lo que se puede generar".

En la parte final agregó que "en total son 11 departamentos los que armamos. Estamos peor que hace dos años, somos tatengues y queremos lo mejor para Unión. Vamos a potenciar al club, trabajando fuertemente en las canteras, en inferiores, de ahí salen los dineros que nos permitirán volver a ser un club modelo y social, adecuado a esta realidad".