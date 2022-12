Unión habría sondeado al volante Lucas Castro

Se trata de Lucas Castro, de último buen paso por Sarmiento, donde finalmente no continuará. Medios de La Plata indican que Gimnasia estaría muy interesado en repatriarlo. El jugador tendría también el deseo. Incluso hace poco adquirió un palco. Pero la novedad es que aún no hubo llamados.

Esto hizo que despertara interés en otros equipos, como Newell's, San Lorenzo, Lanús y el Tate. Un mediocampista que se inició jugando por los costados, pero luego de su paso por Europa se corrió al medio para ser organizador.

Pata Castro.jpg Lucas Castro habría sido sondeado por Unión. Prensa Sarmiento

En Sarmiento fue de lo mejor, mostrando que su talento sigue intacto, por eso no sorprende que otros equipos lo busquen. Encima está libre, como dato para no pasar por alto. A sus 33 años se adaptó a una nueva función y lo viene haciendo bien. Disputó 23 partidos y marcó dos goles en el Verde.

Son informaciones que surgieron más que nada en La Plata. Vale recordar que en ese lugar de la cancha Unión tiene varias opciones (Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni y Enzo Roldán). Se va Sebastián Jaurena, por lo que no sería extraño que se busque otra alternativa, aunque quizás más de corte y no de juego. En caso de ser así, lo de Pata Castro no correría, pero su versatilidad lo hace tentador para cualquier equipo.

Por lo pronto, serían solo consultas para conocer condiciones aprovechando que Gimnasia no fue a fondo. ¿Unión busca a Lucas Castro?