Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

La Reserva rojiblanca jugará este jueves a las 17 en La Boutique por la fecha 13 del Torneo Proyección. Después del 5-0 ante Banfield, buscará otro triunfo para acercarse a la clasificación.

La Reserva de Unión afrontará este jueves un compromiso importante en Córdoba, donde se medirá con Talleres por una nueva jornada del Torneo Proyección 2026. El equipo santafesino llega fortalecido tras su última presentación y necesita sumar para acercarse a los puestos de acceso a la siguiente instancia, cuando restan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

El Tatengue llega fortalecido tras una goleada ante Banfield

El conjunto dirigido por Alejandro Trionffini viajará con el impulso que significó la victoria por 5-0 frente a Banfield, resultado que le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas ante Colón y Rosario Central.

El triunfo representó una oportunidad para recuperar confianza y mejorar las sensaciones futbolísticas de cara a un tramo decisivo del campeonato. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a condición de visitante y conseguir tres puntos que mantengan al equipo en carrera por un lugar en los playoffs.

El encuentro ante la T se disputará desde las 17 en el estadio La Boutique, ubicado en Barrio Jardín, y corresponderá a la decimotercera fecha de la Zona A. Juan Ferreyra será el árbitro principal, acompañado por Rodrigo Mansilla y Agustín Cellucci como jueces asistentes.

La Reserva de Unión, ante la necesidad de sumar para clasificar

En la tabla de posiciones, el equipo rojiblanco ocupa el undécimo puesto con 16 puntos. Su registro incluye tres victorias, siete empates y dos derrotas, una campaña que lo obliga a aprovechar las últimas jornadas para acercarse a los equipos que hoy se encuentran en zona de clasificación.

Con 15 unidades todavía por disputarse, Unión está a cuatro puntos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que actualmente ocupa el último lugar de acceso a los playoffs. En ese contexto, el partido frente a Talleres aparece como una oportunidad importante para acortar la diferencia y mantener intactas sus posibilidades.

Además, el calendario le depara un enfrentamiento directo ante el conjunto mendocino en la decimoquinta fecha, un compromiso que podría tener un peso determinante en la definición de la Zona A.

Por eso, el desafío en Córdoba no será uno más para la Reserva tatengue: conseguir un resultado favorable le permitirá sostener la expectativa de meterse entre los clasificados y llegar con mejores perspectivas a las últimas jornadas del Torneo Proyección.