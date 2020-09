Unión se ilusiona con la llegada de Nicolás Peñailillo

Son horas claves para definir la llegada de Nicolás Peñailillo a Unión. Se sabe que la dirigencia rojiblanca ya inició gestiones formales para sumar al defensor de 29 años que es prioridad para Juan Manuel Azconzábal. Y existe un dato concreto para afirmar que el jugador cada vez está más cerca de ponerse la camiseta rojiblanca.

Este domingo Deportes Antofagasta jugó ante Audax y Peñailillo no formó parte del equipo. Desde Chile afirman que no fue convocado producto de un desgarro. Sin embargo, esa información no fue confirmada por el club y a partir de allí comenzaron las especulaciones.

Justamente una de ellas, es que no fue convocado porque está muy avanzado su arribo al Tate. Recordemos que el jugador finaliza su contrato con Antofagasta el 31 de diciembre y luego queda con el pase en su poder. Existe una cláusula de salida de aproximadamente 100.000 dólares.

LEER MÁS: Nery Leyes se integra a los trabajos de Unión en el predio

Precisamente, ese es el dinero que tendría que abonar la dirigencia rojiblanca para destrabar la salida del lateral zurdo. Aunque algunos creen que quizás con algo menos de plata se podría ejecutar la cláusula, teniendo en cuenta que en tres meses queda libre y en consecuencia el club chileno no recibiría nada.

Entre Peñailillo y Unión ya habría un acuerdo respecto a su contrato que en principio se menciona sería hasta diciembre del 2021. El jugador desea venir a Santa Fe para estar nuevamente a las órdenes del Vasco Azconzábal. El DT tatengue insiste a diario con sumar a Peñailillo ya que le ofrecería distintas variantes a la hora de conformar el bloque defensivo.

Frente a este panorama, solo resta esperar una definición. Deportes Antofasgata viene realizando un buen campeonato y está en zona de clasificación a las Copas. De allí que el técnico argentino Héctor Almandoz no está de acuerdo con la salida del defensor. Pero el que baja el martillo es el presidente Jorge Sánchez quien ya mantuvo negociaciones con sus pares de Unión cuando precisamente se produjo la desvinculación de Azconzábal.