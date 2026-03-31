Unión volvió al trabajo con la mira en Riestra: entre la recuperación y las dudas

Unión retomó los entrenamientos en Casa Unión tras el triunfo en Copa Argentina. Madelón evalúa cambios y espera por la evolución de los lesionados.

Luego de avanzar en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario, Diego Díaz volvió a entrenarse en Casa Unión con la mente puesta en el próximo compromiso: este viernes a las 17.45 recibirá a Deportivo Riestra por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura, con arbitraje de Darío Herrera.

El equipo que conduce Leonardo Madelón logró reponerse desde lo anímico tras la dura caída ante Defensa y Justicia, pero todavía está en deuda desde lo futbolístico, ya que la actuación ante Agropecuario dejó más dudas que certezas.

Un triunfo que no despejó las incógnitas en Unión

Si bien el objetivo de avanzar de ronda se cumplió, el rendimiento no terminó de convencer. Unión tuvo pasajes de desorden, le costó imponer condiciones y recién pudo resolver el partido en momentos puntuales.

En ese contexto, el partido ante Riestra aparece como una nueva prueba, no solo para sumar, sino también para empezar a mostrar una mejor versión colectiva.

Varias bajas en el plantel de Unión

En cuanto al estado físico del plantel, el panorama presenta algunas complicaciones. Continúa fuera de consideración el defensor Nicolás Paz, quien arrastra una lesión en uno de sus tobillos. A esto se suma la baja de Diego Armando Díaz, quien sufrió un desgarro y tendrá al menos dos semanas más de recuperación.

Diego Díaz Diego Armando Díaz se desgarró y seguirá siendo baja en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por su parte, el uruguayo Emiliano Álvarez, que debió salir en el primer tiempo ante Agropecuario, también se perdería el próximo partido, ya que todo indica que padece una lesión muscular.

La buena noticia pasa por Mauro Pittón, quien solo sufrió un golpe en la rodilla y no tendría inconvenientes en estar disponible.

Madelón analiza variantes

Con este escenario, el entrenador ya empieza a perfilar posibles cambios en el equipo. Todo indica que Lautaro Vargas volvería a la titularidad en lugar de Álvarez, mientras que el uruguayo Maizon Rodríguez recuperaría su lugar en la defensa tras el bajo rendimiento de Valentín Fascendini.

En ofensiva, la duda principal pasa por Agustín Colazo, de flojo partido en Copa Argentina. En su lugar, podría reaparecer Marcelo Estigarribia, quien sumó minutos en el segundo tiempo y dejó una mejor impresión.

Días clave para definir el equipo

Por ahora, el cuerpo técnico prioriza la recuperación física de varios futbolistas y la puesta a punto del plantel.

Será en el entrenamiento futbolístico del jueves donde Leonardo Madelón comenzará a definir el equipo que saldrá a la cancha ante Riestra.

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Unión necesita dar un paso adelante. El envión anímico está, pero el funcionamiento todavía no aparece. El duelo del viernes será una oportunidad para empezar a cambiar esa imagen.

Con bajas sensibles, posibles cambios y la exigencia de hacerse fuerte en casa, el Tatengue buscará sumar de a tres y empezar a construir una identidad más sólida en el torneo.