Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Unión retomará este lunes las prácticas en Casa Unión tras el empate frente a San Lorenzo. Madelón no contará con Fascendini y evaluará a Colazo.

Después de la igualdad frente a San Lorenzo, Unión volverá este lunes a los entrenamientos en Casa Unión con un objetivo claro: preparar el choque ante Aldosivi, programado para el domingo 22 de febrero a las 21 en el estadio 15 de Abril, por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El empate sin goles dejó sensaciones encontradas. El equipo generó situaciones, pero volvió a fallar en la definición. Y si se suma la floja actuación previa ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el margen se achica: el duelo ante el Tiburón aparece como una obligación.

Bajas confirmadas y una duda en Unión

En el parte médico, está descartado Valentín Fascendini. El defensor sufrió un desgarro frente a Central Córdoba y ya se perdió el compromiso ante San Lorenzo. Tampoco llegará al cruce del domingo, por lo que su regreso dependerá de la evolución en las próximas semanas.

Por su parte, Agustín Colazo será evaluado luego de ausentarse ante el Ciclón por un inconveniente en su rodilla izquierda. Su presencia frente a Aldosivi no está asegurada y el cuerpo técnico aguardará su respuesta física en los primeros entrenamientos de la semana.

Madelón y la idea de sostener la base

Más allá de las ausencias, todo indica que Leonardo Madelón no realizaría grandes modificaciones en la formación titular. El entrenador confía en la estructura y en el 4-4-2 que viene utilizando, pese a que el equipo aún no logra despegar en el certamen.

El compromiso ante Aldosivi se presenta como un punto de inflexión. Unión necesita reencontrarse con la eficacia y recuperar esa intensidad que lo caracterizó en el segundo semestre del año pasado.

La semana recién está por comenzar, pero el mensaje es claro: el domingo no hay margen. En el 15 de Abril, el Tatengue está obligado a sumar de a tres para no perder terreno en un torneo corto que no concede demasiado tiempo para reaccionar.