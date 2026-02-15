Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Unión retomará este lunes las prácticas en Casa Unión tras el empate frente a San Lorenzo. Madelón no contará con Fascendini y evaluará a Colazo.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 15:54hs
Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Prensa Unión

Después de la igualdad frente a San Lorenzo, Unión volverá este lunes a los entrenamientos en Casa Unión con un objetivo claro: preparar el choque ante Aldosivi, programado para el domingo 22 de febrero a las 21 en el estadio 15 de Abril, por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

LEER MÁS: Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

El empate sin goles dejó sensaciones encontradas. El equipo generó situaciones, pero volvió a fallar en la definición. Y si se suma la floja actuación previa ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el margen se achica: el duelo ante el Tiburón aparece como una obligación.

Bajas confirmadas y una duda en Unión

En el parte médico, está descartado Valentín Fascendini. El defensor sufrió un desgarro frente a Central Córdoba y ya se perdió el compromiso ante San Lorenzo. Tampoco llegará al cruce del domingo, por lo que su regreso dependerá de la evolución en las próximas semanas.

Agustín Colazo

Por su parte, Agustín Colazo será evaluado luego de ausentarse ante el Ciclón por un inconveniente en su rodilla izquierda. Su presencia frente a Aldosivi no está asegurada y el cuerpo técnico aguardará su respuesta física en los primeros entrenamientos de la semana.

Madelón y la idea de sostener la base

Más allá de las ausencias, todo indica que Leonardo Madelón no realizaría grandes modificaciones en la formación titular. El entrenador confía en la estructura y en el 4-4-2 que viene utilizando, pese a que el equipo aún no logra despegar en el certamen.

LEER MÁS: Unión y una identidad que todavía no aparece

El compromiso ante Aldosivi se presenta como un punto de inflexión. Unión necesita reencontrarse con la eficacia y recuperar esa intensidad que lo caracterizó en el segundo semestre del año pasado.

La semana recién está por comenzar, pero el mensaje es claro: el domingo no hay margen. En el 15 de Abril, el Tatengue está obligado a sumar de a tres para no perder terreno en un torneo corto que no concede demasiado tiempo para reaccionar.

Unión Aldosivi San Lorenzo
Noticias relacionadas
el arco en cero, el punto de apoyo de union en este irregular inicio

El arco en cero, el punto de apoyo de Unión en este irregular inicio

union se planta tras el avance de botafogo por el uruguayo maizon rodriguez

Unión se planta tras el avance de Botafogo por el uruguayo Maizon Rodríguez

union y san lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

union rompio el molde en cordoba, bajo a instituto y se ilusiona en la liga nacional

Unión rompió el molde en Córdoba, bajó a Instituto y se ilusiona en la Liga Nacional

Lo último

Conflicto policial: el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni resaltó que nunca se perdió el respeto institucional

Conflicto policial: el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni resaltó que "nunca se perdió el respeto institucional"

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Último Momento
Conflicto policial: el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni resaltó que nunca se perdió el respeto institucional

Conflicto policial: el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni resaltó que "nunca se perdió el respeto institucional"

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

Una figura de Independiente se lesionó y se perderá los próximos tres partidos

Una figura de Independiente se lesionó y se perderá los próximos tres partidos

Franco Armani no tiene el alta y peligra su participación ante Ciudad de Bolívar

Franco Armani no tiene el alta y peligra su participación ante Ciudad de Bolívar

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus