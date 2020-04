Bernia: "Es todo un desafío como médica y como deportista"

Es una de las jugadoras más importante del hockey de Santa Fe, y una goleadora de pura cepa. Con mucha entrega, actitud y sacrificio, es una jugadora que sin dudas marca la diferencia.

Viene de jugar profesionalmente, con notable éxito en el Sardinero HC en la división de Honor de España, pero volvió a Banco Provincial, y espera por el regreso de la actividad cuando se levante la cuarentena.

"Es una situación difícil esto de la cuarentena, algo histórico a nivel mundial, por lo menos sin antecedentes, lo cual lo hace un poco más complicado. Primero en el entendimiento de todo la gente en general, y despúes, una vez que se entiende poder respetarlo. Así que la estamos pasando como se puede, y en mi caso particular sigo trabajando, en verdad tengo la posibilidad de salir, trabajo y vuelvo a casa" le dijo la goleadora Georgina Bernia a UNO Santa Fe.

Además de una destacada jugadora de hockey, es médica, y por estos días da batalla en el campo de la salud, sobre lo cual admitió que "Desde el punto de vista de mi profesión es algo absolutamente desconocido, y nuevo para nosotros los médicos también. Así que tuvimos que prepararnos para afrontarlo. Por otro lado estamos en continua formación porque al ser tan masivo y tan cambiante día a día se actualizan los protocolos, por lo tanto hay que estar estudiando constantemente".

"Y a su vez, formando a todo el personal de la salud, porque si bien los médicos somos los que tenemos mejor llegada a determinada información, la salud incluye más que a los médicos, ya que están los enfermeros, administrativos, camilleros, mucamas, y demás, que es totalmente necesario que estén a la altura de las circunstancias y en conocimiento de todo lo que está pasando, para poder protegerse ellos como trabajadores, y también para resguardar a los pacientes" remarcó la delantera del plantel superior de Banco Provincial de Santa Fe.

1042020 f2 geo bernia referente banco provincial hockey.jpg Bernia analizó la difícil situación por coronavirus. UNO Santa Fe

La cuestión deportiva

"Con respecto al hockey es un bajón el no poder jugar, también a nivel de todos los deportes, este parate y la suspensión de todas las competencias, de los torneos, y de los entrenamientos, pero es lo que correspondía. Como deportista uno lo que quiere hacer es primero entrenar para luego competir. Esto es algo indeterminado, no se sabe cuando se regresa a competir, y no está nada bueno. Es un obstáculo más que el deporte te enseña a dar batalla cuando parece que todo está vencido".

La integrante de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey explicó que "es una posibilidad más que nos da para fortalecernos, y entrenar cada uno desde la casa, como se pueda, para seguir formando y uniendo los grupos. Hay diferentes herramientas que utilizamos particularmente en el club. Hicimos reuniones por intermedio del programa zoom con nuestra psicóloga, y el preparador físico nos ha mandado una planificación para hacer intermitentes adaptadas a las condiciones del hogar de cada una de las chicas, pero para mantenernos en movimiento y no perder tanto para cuando podamos volver a jugar".

1042020 f3 geo bernia referente banco provincial hockey.jpg La jugadora santafesina espera la reanudación de actividades con Banco Provincial. UNO Santa Fe

Agregó que "también nos cuidamos un poco con la alimentación, no tener excesos, porque al estar más sedentario que de costumbre te lleva a elegir otros alimentos, o estás aburrido y abrir la heladera. Hay que intentar fortalecer la cabeza en ese sentido para evitarlo. En mi casa tengo un patio grande, y hacer intermitentes, corriendo y utilizando algunas pesas y cosas de gimnasio, así que me mantengo mi rutina habitual. Para descargar un poquito y despuntar el vicio".

Finalmente, sobre las indicaciones recibidas desde la dirigencia de Banco Provincial remarcó que "desde el club apenas salió todo el tema de la cuarentena a nivel del gobierno nacional, lo primero que hicieron fue suspender todo tipo de actividades. Así que desde ese entonces no vamos a entrenar ni nada, cada uno está en su casa cumpliendo con el deber de ciudadano de respetar las indicaciones y no salir de nuestras casas".