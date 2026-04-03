Tarragona y un mensaje claro en Unión: "Queremos entrar entre los ocho"

El delantero de Unión, Cristian Tarragona, valoró el triunfo ante Riestra, destacó el esfuerzo y no esquivó la autocrítica pese a los tres puntos en casa

El 2-0 frente a Riestra dejó buenas sensaciones en Unión , no solo por el resultado sino también por lo que significa en la tabla de la Zona A del Apertura . Tras el partido en el 15 de Abril, uno de los que tomó la palabra fue Cristian Tarragona , quien reflejó el momento con un mensaje de confianza y autocrítica.

“Es lindo seguir así, uno siempre quiere marcar y el esfuerzo que se hace es terrible. Así que contento”, expresó el delantero, poniendo en valor el trabajo colectivo y la importancia de sumar en casa.

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La confianza de Tarragona en Unión

Sin embargo, no todo fue conformismo. Tarragona también reconoció que el partido no fue sencillo y que el rival planteó dificultades: “Es complicado Riestra, se paró bien atrás y se nos hizo difícil. Supimos sostenerlo, pero tenemos que ajustar cosas, porque nos llegaron un par de veces”.

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El delantero de Unión sella la victoria de su equipo ante Riestra.#LPFxTNTSports



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En ese sentido, dejó en claro que, más allá del resultado, el equipo mantiene una mirada crítica para seguir creciendo en el torneo. La victoria permitió recuperar terreno, pero el objetivo está bien marcado. “Siempre queremos sumar de a tres, sobre todo en casa y con esta gente, que hace un esfuerzo grande. Esto es para ellos”, agregó, destacando el acompañamiento de los hinchas en Santa Fe.

Finalmente, el delantero no dudó en ponerle nombre a la meta: “Queremos entrar entre los ocho”.