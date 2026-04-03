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El uno por uno de Unión en el triunfo ante Riestra en el 15 de Abril

Unión debió golear, pero terminó sufriendo innecesariamente para ganarle a Riestra 2-0 por la fecha 13 de la zona A del Apertura. Hubo puntos altos

Mariano Cassanello

Por Mariano Cassanello

3 de abril 2026 · 19:47hs
El uno por uno de Unión en el triunfo ante Riestra en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión cumplió y le ganó en el 15 de Abril a Riestra este viernes 2-0 para volver a la lucha de arriba en la zona A, por la fecha 13 del Apertura. Sin embargo, terminó incómodo ante un rival que recién lo atacó en el final con uno menos. De no ser por Mantías Mansilla, todo pudo complicarse.

Así y todo, hubo rendimientos que siguen siendo parejos y siendo más que importantes para sostener la campaña.

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A continuación, el uno por uno de Unión

Matías Mansilla (7): clave en el triunfo de Unión, con una tapada estupenda en tiempo de descuento ante un remate de Nicolás Benegas. Seguro tanto de abajo como de arriba para mantener la valla invicta.

Lautaro Vargas (7): muy buen partido. Le cometieron el penal y, en la acción que termina con la expulsión de Goitía, ganó el duelo dentro del área, provocando la infracción. Volvió a ser importante en la faceta ofensiva.

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Lautaro Vargas, una de las figuras de Uni&oacute;n.

Lautaro Vargas, una de las figuras de Unión.

Maitzón Rodríguez (6): apenas arrancó el partido tuvo un gran cruce dentro del área para tapar el disparo de Jonatan Herrera. Venía arrastrando una molestia física, pero se mostró sobrio y seguro.

Juan Pablo Ludueña (6): ganó más de lo que perdió. Rápido y expeditivo para cruzar, no se complicó y terminó redondeando una buena tarea.

Mateo Del Blanco (7): otra de las figuras de Unión. Decisivo para pasar al ataque, mostrando determinación y concepto de juego. Manejó con criterio los avances por izquierda y nunca dejó de progresar en ofensiva.

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Julián Palacios (6): es un jugador muy importante. Cada vez que encara se lo nota ágil y con decisión. Si bien jugó mejores partidos, siempre aporta cuando Unión ataca por su velocidad.

Rafael Profini (5): discreto partido. No tuvo el nivel que suele demostrar. No desentonó, pero le faltó mayor manejo del balón, algo que habitualmente hace muy bien.

Mauro Pittón (6): a pesar de arrastrar una molestia en la rodilla, se prodigó en la recuperación. Estuvo activo y empujó en la zona media. Casi marca con un disparo de media distancia.

Brahian Cuello (5): en el primer tiempo encaró un par de veces por izquierda y terminó rematando al arco, aunque con el correr de los minutos se fue apagando.

Cristian Tarragona (6): ganó y perdió con los defensores rivales, pero nunca dejó de intentar. En el final tuvo su premio al marcar el segundo y extender su buen presente goleador.

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Marcelo Estigarribia (5): más allá de marcar el primer gol, se mostró errático en la definición. En tiempo de descuento desperdició una chance increíble con un remate desviado.

Nicolás Palavecino (-): pidió la pelota, intentó jugar y mostrarse en la generación, pero le cuesta resolver en los metros finales.

Augusto Solari (-): definió mal una contra en la que Tarragona lo asistió. En lugar de cruzar el remate, el disparo fue directo a las manos de Arce.

Emilio Giaccone (-): jugó pocos minutos. Ingresó para refrescar el mediocampo cuando el rival se adelantaba y cumplió en la contención.

Valentín Fascendini (-): entró en el final como lateral izquierdo. No se proyectó en ataque y se posicionó para defender los envíos largos del rival.

Unión Riestra apertura
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