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Gimnasia de Mendoza se lo dio vuelta a Vélez y le puso pimienta a la zona A

Gimnasia de Mendoza revirtió un 0-2 ante Vélez y se impuso al final tras un gol en contra de Mammana 3 a 2, por la fecha 13 de la zona A del Apertura.

3 de abril 2026 · 18:21hs
Gimnasia de Mendoza se lo dio vuelta a Vélez y le puso pimienta a la zona A

Gimnasia de Mendoza revirtió un 0-2 ante Vélez y se impuso al final tras un gol en contra de Mammana por 3 a 2, en un partido que cambió de forma drástica entre un primer tiempo dominado por el visitante y un complemento favorable al local, por la fecha 13 de la zona A del Apertura.

Ezequiel Muñoz, Agustín Módica y Emanuel Mammana en contra fueron los autores de los goles del "Lobo" mendocino mientras que el "Fortín" tenía la ventaja provisoria con los tantos de Florián Monzón y Manuel Lanzini.

Vélez marcó el ritmo desde el inicio con eficacia y claridad: en su primera llegada, Monzón abrió el marcador con un remate potente y, antes de los diez minutos, una acción colectiva terminó en el gol de Lanzini para ampliar la diferencia.

El equipo generó varias situaciones, con otra intervención de Monzón que pasó cerca y una chance de Valdés que exigió a Mondino, mientras Gimnasia mostró dificultades para responder, aunque probó con Módica, Andrada, Ulises Sánchez y Lencioni, todos sin éxito ante un firme Montero.

Sobre el cierre de la primera etapa, el local encontró el descuento con un cabezazo de Muñoz tras un tiro libre ejecutado por Lencioni, lo que mantuvo el partido abierto pese al control visitante.

El complemento presentó otro desarrollo: Vélez bajó la intensidad y Gimnasia asumió la iniciativa, aunque con desorden. Módica avisó con un cabezazo a los 12 minutos y luego el ingresado Simoni estuvo cerca del empate con un remate que Montero contuvo en dos tiempos; el arquero volvió a responder ante un disparo de Lencioni, sosteniendo a su equipo.

Tras un córner, Módica conectó de cabeza y selló el empate, reflejo del crecimiento mendocino frente a un rival sin la solidez inicial.

En el cierre, un centro sin peligro terminó con Mammana empujando la pelota contra su propio arco, lo que desató la explosión en el Víctor Legrotaglie.

El resumen de Gimnasia de Mendoza y Vélez

Embed - EL LOBO SE LO DIO VUELTA AL FORTÍN EN UN PARTIDAZO DEL APERTURA | Gimnasia (M) 3-2 Vélez | RESUMEN

Gimnasia de Mendoza Vélez apertura
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