Unión sufrió más de la cuenta ante Riestra, pero volvió al triunfo en casa y sigue dando pelea

Unión venció 2-0 a Riestra en Santa Fe por la fecha 13 de la zona A del Apertura y escaló varios lugares para seguir en la lucha de arriba

Unión , que venía de perder en la fecha pasada ante Defensa, buscaba este Viernes Santo hacerse fuerte en Santa Fe ante Riestra para recuperar terreno, por la fecha 13 de la zona A del Apertura . Lo ganó 1-0 con el gol de penal de Marcelo Estigarribia en el primer tiempo, ante un rival que nunca brindó oposición.

De esta manera, el Tate encontró respuestas rápidas, tal como sucedió en el cruce de Copa Argentina ante Agropecuario y escaló varios lugares. Una superioridad abrumadora que no se logró traducir del todo en el marcador.

Unión se fue a los vestuarios ganando el partido por apenas un gol, lo que terminó siendo un defecto, ya que debió haber aumentado. Es que el Tate fue muy superior a Riestra. Mucho más, luego de que el Malevo se quedara con 10 por la expulsión de Jonatan Goitía, quien había ingresado hacia menos de un minuto.

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El Rojiblanco salió decidido a ganar el partido y, a los 4 minutos, avisó con un cabezazo de Marcelo Estigarribia que Ignacio Arce logró atrapar. Aunque el elenco visitante respondió a los 12 minutos con un anticipo de cabeza de Jonathan Herrera que se fue por encima del travesaño. El Tate tenía la iniciativa, pero carecía de profundidad y, a los 18 minutos, Lautaro Vargas pasó al ataque, metió un centro que rebotó en el palo y, cuando fue en la búsqueda del balón, lo derribaron dentro del área. Dario Herrera no dudó y marcó la pena máxima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040167394262331720&partner=&hide_thread=false ESTIGARRIBIA CAMBIÓ EL PENAL POR GOL



Unión abre el marcador en el partido ante Riestra a los 21 del primer tiempo.#LPFxTNTSports



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A los 20', el que se encargó de ejecutar el penal fue Marcelo Estigarria, con un remate de derecha que Arce alcanzó a tocar pero no pudo desviar la pelota y se metió en el arco para el 1 a 0.

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Darío Herrera fue al VAR y expulsó a Jonatan Goitía, que acababa de ingresar en el Malevo.#LPFxTNTSports



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Minutos después llego la expulsión de Goitía y, a partir de ese momento, fue un monólogo lo del Tate. Pero de ineficaz, ya que no pudo marcar un gol más. Probó con remates desde afuera del área y centros cruzados pero no pudo aumentar el marcador. Unión Controló el primer tiempo de principio a fin y solo le faltó un gol para ganar en tranquilidad frente a un rival que se dedicó a neutralizar con sistemáticas infracciones. pero que no propuso nada en ataque.

El segundo tiempo de Unión y Riestra

El segundo tiempo continuó con la misma tónica: Unión con la pelota dominando el partido jugando en campo rival y cerca de Arce pero sin concretar. A los 4 minutos, Julián Palacios, dentro del área, remató al primer palo desviado y a los 15 minutos, el que probó fue Mauro Pittón con un disparo de media distancia que se fue cerca del caño derecho.

Unión no sufría, pero tampoco definía el partido. Por momentos el trámite era muy cómodo para Unión, pero apenas ganaba por un gol. Cuando Riestra no generaba nada, a los 25 minutos Alexander Díaz enganchó dentro del área y sacó un remate que terminó atajando Matías Mansilla. Antes, Julián Palacios había intentando con un remate a la carrera que se fue desviado. Leonardo Madelón movió el banco a los 24 minutos haciendo ingresar a Nicolás Palavecino en lugar de Brahian Cuello. Los minutos pasaban y el partido era el mismo: Unión con la pelota dominando sin concretar y Riestra apostando por un pelotazo o un balón detenido.

Cuando se jugaban 35 minutos, Madelón mandó a la cancha a Emilio Giaccone y Augusto Solari para las salidas de Rafael Profini y Julián Palacios. Lo mejor de Unión en ataque se generaba con las subidas de Vargas y Del Blanco, los más desequilibrantes en el mano a mano. Es que los delanteros eran controlados por los defensores rivales y los del medio no prevalecían. Ristra comenzaba a acechar y Unión a sufrir, porque la ventaja era mínima y el visitante se animaba sabiendo que no le quedaba otra. A los 41 minutos, Tarragona cedió para Augusto Solari, quien de frente al arco remató a las manos de Arce.

A los 43 minutos, Del Blanco salió e ingresó Valentín Fascendi para jugar de lateral izquierdo. Lo pudo empatar Riestra en tiempo de descuento cuando Nicolás Benegas remató cruzado dentro del área y Mansilla de manera espectacular voló hacia un costado para desviar el balón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040190341156905265&partner=&hide_thread=false TREMENDO LO QUE TAPÓ MANSILLA EN EL FINAL



El arquero de Unión mantiene su valla en cero para la victoria de su equipo ante Riestra.#LPFxTNTSports



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En la jugada siguiente, Arce salió jugando hasta la mitad de cancha, equivocó el pase y Cristian Tarragona corrió varios metros con pelota dominada para decretar el 2 a 0 definitivo. Un triunfo necesario luego de haber sumado apenas dos puntos de los últimos nueve.

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El delantero de Unión sella la victoria de su equipo ante Riestra.#LPFxTNTSports



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Pero terminó sufriendo más de la cuenta, ya que era un partido para haberlo definido mucho antes. Hubiera sido imperdonable si el equipo resignaba puntos ante un rival muy limitado. Ganó y no mucho más. Tres puntos vitales, pero está claro que debe mejorar en lo futbolístico, ya que estuvo lejos de su mejor versión, aún cuando jugo más de un hora con ventaja numérica. Sirve para ganar en confianza y subir en la tabla, pero a la vez este partido debe servirle a Madelán y a los jugadores para no perder el rumbo y mantener la intensidad y la tensión deportiva que no tuvo en este cotejo.

Formaciones de Unión y Riestra

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Matías García, Nicolás Watson, Antony Alonso, Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Gol: PT 20' Marcelo Estigarribia, de penal (U).

Árbitro: Dario Herrera.

Estadio: 15 de Abril.