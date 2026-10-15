Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

La plataforma de la AFA, implementó un nuevo esquema de acceso para el ascenso y los encuentros del sabalero requiera ahora un abono mensual de $15.000.

Seguir a Colón desde internet, tendrá un costo desde esta semana. La plataforma LPF Play cambió las condiciones de acceso a sus transmisiones y dejó afuera el catálogo gratuito de la Primera Nacional. La medida comenzó este jueves 15 de octubre y obliga a los simpatizantes a contratar el servicio de pago para poder acceder a los partidos.

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El partido de Colón ante Almirante Brown, bajo la nueva modalidad

El próximo encuentro del conjunto santafesino marcará el estreno de esta medida para sus seguidores. Colón recibe a Almirante Brown este sábado, a partir de las 18, y quienes elijan la transmisión de LPF Play tendrán que contar con el paquete Plus habilitado.

El procedimiento para acceder al servicio comienza en el sitio oficial de la plataforma. Allí, cada interesado deberá ingresar con su usuario o generar una cuenta, seleccionar la suscripción paga y completar los pasos correspondientes para activarla.

El importe establecido es de $15.000 por mes. El sistema renueva el abono de manera automática, aunque los usuarios tienen la posibilidad de interrumpirlo si deciden no continuar pagando.

La modificación no implica la desaparición total de la opción gratuita. Sin embargo, quienes no contraten el plan superior ya no podrán acceder a los encuentros de la segunda división del fútbol argentino mediante esta plataforma.

Qué alternativas hay sin pagar y qué beneficios suma el abono

Quienes opten por no contratar Plus todavía podrán encontrar diferentes propuestas deportivas en LPF Play. La programación sin costo conserva algunas transmisiones del Federal A, competencias de futsal femenino y partidos del Torneo Promocional Amateur. También incluye determinados encuentros de los seleccionados argentinos.

A esa oferta se agregan contenidos complementarios, como declaraciones de los protagonistas, síntesis de los partidos y ciclos audiovisuales vinculados con la actividad de la AFA. Entre ellos aparecen LPF Show, Lado F, AFA Estudio y LPF Proyección, además de propuestas relacionadas con los deportes electrónicos.

La suscripción paga amplía ese catálogo y permite acceder a otras categorías y torneos. Además de la Primera Nacional, contempla partidos de la Primera B y la Primera C, el campeonato femenino, la máxima división del futsal y el Torneo Proyección. También ofrece la opción de reproducir nuevamente los encuentros disputados durante la temporada.

El servicio funciona en computadoras, teléfonos celulares, tablets y televisores inteligentes. Asimismo, admite dos accesos simultáneos por cuenta, una alternativa para quienes necesiten utilizarlo en diferentes dispositivos.

Así, los hinchas sabaleros que quieran acompañar al equipo a través de las transmisiones oficiales deberán considerar el nuevo costo mensual. Antes de adherirse, también conviene revisar las condiciones de renovación y recordar que la baja puede solicitarse cuando el usuario lo decida.