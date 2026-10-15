Colón: Sarmiento aparece como novedad en el equipo que pararía Delfino ante Almirante Brown

El DT define la formación del Sabalero con Darío Sarmiento como posible novedad. Olmedo reemplazaría al suspendido Castet y Lertora será evaluado por una molestia.

Iván Delfino ultima detalles en Colón para afrontar un compromiso importante frente a Almirante Brown por la Primera Nacional. El entrenador analiza alternativas para ajustar la formación titular y mantiene algunas incógnitas abiertas. Darío Sarmiento podría meterse en el mediocampo, mientras que una suspensión y un inconveniente físico obligan a considerar otras modificaciones antes del encuentro.

Sarmiento, la alternativa que analiza Delfino para el mediocampo

Una de las principales novedades podría ser la aparición de Darío Sarmiento entre los titulares. El futbolista tiene posibilidades de ingresar en lugar de Ignacio Antonio, en una variante que el cuerpo técnico todavía debe resolver.

La decisión dependerá de las evaluaciones previas al partido y de lo que Delfino considere más conveniente para el funcionamiento del equipo. Por ahora, el entrenador mantiene abierta la posibilidad de modificar, mientras define los últimos detalles de la formación.

Olmedo por Castet y la duda por Federico Lertora

La defensa tendrá una modificación obligada: Facundo Castet llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Ante esta situación, Sebastián Olmedo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la última línea.

Además, Federico Lertora presenta una molestia física que genera incertidumbre sobre su presencia desde el comienzo. Si el mediocampista no llega en condiciones, Matías Muñoz surge como una opción para reemplazarlo.

De esta manera, Delfino deberá resolver tres cuestiones antes de confirmar el equipo: la posible titularidad de Sarmiento, el ingreso de Olmedo y la evolución física de Lertora. Las decisiones finales marcarán la formación con la que Colón buscará afrontar un duelo importante en sus aspiraciones dentro del campeonato.