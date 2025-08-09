Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Talleres (RE) le ganó 2-1 a Nueva Chicago, en tanto Defensores Unidos igualó 0-0 en casa ante Chacarita, en partidos por la Fecha 26 de Primera Nacional

Este sábado se jugaron tres partidos por la Fecha 26 en la zona de Colón, que completará su fixture este domingo ante Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Brigadier López.

Talleres (Remedios de Escalada) sumó su segunda victoria el hilo como local, al batir 2-1 a Nueva Chicago, con los goles de Leonel Barrios, de penal; y Abel Masuero. Había empatado para el Torito, Ignacio Rodríguez.

LEER MAS: Sin TV oficial: ¿cómo se puede ver Colón-Agropecuario?

Por su parte, Defensores Unidos (Zárate) igualó como local 0 a 0 frente a un remendado Chacarita Juniors, que tuvo muchas bajas por diferentes motivos.

El otro encuentro de la jornada sabatina fue la victoria de Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano ante Estudiantes (Río Cuarto) por 2 a 1, con ambos gritos de Ivo Constantino, el segundo de penal. Para el elenco de Iván Delfino descontó Javier Ferreira.

Así quedaron las posiciones en la zona B