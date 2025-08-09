Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sin TV oficial: ¿cómo se puede ver Colón-Agropecuario?

Colón recibirá este domingo a Agropecuario por la Fecha 26, sin TV de ninguna señal que emite por pantalla chica. Mirá la opción para ver el partido

Por Ovación

9 de agosto 2025 · 13:02hs
Sin TV oficial: ¿cómo se puede ver Colón-Agropecuario?

La realidad de Colón, totalmente alejado de puestos de clasificación, también no genera interés en las dos señales que habitualmente emiten partidos de Primera Nacional.

Quien pone más minutos de pantalla es la señal de TyC Sports, que en esta Fecha 26 priorizó otros encuentros por sobre el compromiso entre el Sabalero y el Sojero.

El duelo es un domingo a las 16, con lo cual seguramente le permitirá, a muchos hinchas, decir presente si lo deseen, teniendo en cuenta la jornada y que en relación a otra fixturación, medianamente se puede concurrir al barrio Centenario.

LEER MÁS: Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Mirá cómo ver el partido por streaming

Indudablemente hay hinchas rojinegros desperdigados a lo ancho y largo del planeta, o bien gente que no tiene interés en acercarse al Brigadier López y optan por verlo por TV.

Hay que decir que por la plataforma de TyC Sports Play, los santafesinos pueden ingresar en el canal 17.2 del sistema Gigared. Asimismo, en el canal 21 de VEO pueden sintonizar dicha señal.

También quienes tengan Cablevisión Flow deben dirigirse al canal 116, o bien ingresando con validación de correo y contraseña (es gratuito) a la plataforma de TyC Spors Play.

Colón Agropecuario TyC Sports
