Facundo Masuero: "Tuve mucha fiebre, pero estoy mejor"

"Me dijeron que me realizarán el hisopado, con lo cual veremos qué arrojan los resultados. El martes a la noche tuve mucha fiebre, no pude dormir, tomé las pastillas que me recetaron y estoy mucho mejor", agregó Facundo Masuero.

LEER MÁS: Otros tres jugadores de Colón serán hisopados

En otro tramo contó cómo se dio su camino en Colón hasta llegar a Primera División y manifestó: "Este es el séptimo año que estoy en Colón. Empecé en Novena, Octava, Séptima y Sexta, hasta que en 2017 me subieron al plantel de Reserva, pero seguía jugando en mi categoría. En Reserva, el año pasado, se lesionó Nacho Chicco y al partido siguiente también me tocó atajar".

MASUERO.jpg Facundo Masuero, arquero de Colón, contó cómo convive con los síntomas del coronavirus antes de ser hisopado.

"Soy de Esmeralda, jugué en mi pueblo, los domingos lo hacía para Esmeralda y los sábados para otro club de otro pueblo. Siempre fui arquero, cuando tenía seis o siete años era jugador. Un día al arquero que teníamos le habían hecho ocho goles y comencé a atajar yo. Fui a jugar un torneo a Morteros con un seleccionado de la zona, donde me vio Emiliano Arredondo y me llamó para jugar en Colón. Me llamaron también Central y Newell's, pero me decidí por Colón ya que la ciudad estaba cerca", contó Facundo Masuero sobre cómo se dio su desembarco en la entidad rojinegra.

LEER MÁS: Colón y un historial muy negativo con Silvio Trucco

Sobre cómo se dio su llegada al plantel profesional de Colón, Facundo Masuero reveló "Estoy muy contento, me llamó Eduardo Domínguez, me avisó Adolfo Manetti que me iba a llamar. Lo hizo un sábado a las 9.30 y me puso muy contento. Con Leo (Burián) tengo un trato diferente, ya que siempre trato de aprender de él, cómo entrena. Nacho y el Facha también me apoyan mucho. Con ellos pude compartir muchas cosas ya que hace muchos años que venimos trabajando juntos".

Cuando se le preguntó por un referente en el puesto, Facundo Masuero, arquero de Colón, contó: "Me gusta mucho (Marc-André) Ter Stegen. Antes no me gustaba salir jugando, pero tuve un técnico que le gustaba esa modalidad, aprendí y ahora me gusta".