Alejandro Russo y una mirada integral de Colón: "Es un equipo en crecimiento"

Alejandro Russo, DT de la Reserva de Colón, dejó definiciones sobre el presente del equipo, el vínculo con Primera y el potencial de los juveniles.

La Reserva de Colón tendrá este martes un nuevo compromiso en el Torneo Proyección, cuando reciba a Atlético de Rafaela en el Predio 4 de Junio. En la antesala del partido, el entrenador Alejandro Russo dialogó con UNO 106.3 y analizó el momento del equipo.

“Tuvimos una buena semana de entrenamiento, más allá del calor que se sintió mucho. Vamos con la mejor expectativa para hacer un buen partido”, expresó el DT, marcando el tono de la preparación.

“Los resultados no reflejan lo que es el equipo”

Russo fue claro al analizar la campaña: más allá de la posición en la tabla, considera que el rendimiento está por encima de lo que indican los números.

“Es un equipo en crecimiento. En los resultados no se ve reflejado lo que fue realmente, porque en todos los partidos estuvimos cerca”, explicó.

Como ejemplo, recordó el último encuentro ante Lanús: “Se nos escapó en el minuto 47 ante el puntero invicto. En el segundo tiempo tuvimos tres o cuatro claras y no pudimos concretar. Nos quedó bronca, pero el equipo dio una prueba de carácter”.

La relación con Primera, una pieza clave en Colón

Uno de los ejes de su trabajo pasa por el vínculo cotidiano con el plantel superior que conduce Ezequiel Medrán. En ese sentido, Russo destacó la comunicación constante.

“Todos los días almuerzo con el cuerpo técnico de Primera, intercambiamos sobre jugadores y necesidades. Hay una gran armonía y mucha comunicación”, contó.

Cuerpo técnico de Reserva de Colón Alejandro Russo encabeza el equipo de trabajo de la Reserva de Colón. @BrianWB10

Además, explicó cómo se coordinan los futbolistas que bajan a Reserva: “A veces hablamos de los minutos que necesitan o de posiciones específicas en las que el técnico quiere verlos. Siempre estoy a disposición”.

El proyecto que lo sedujo para llegar a Colón

Russo también se refirió a su arribo al club a comienzos de año y qué lo motivó a aceptar el desafío. “Cuando vine a jugar el año pasado y vi el estadio y la gente, dije que Colón es un club que merece estar en Primera”, recordó.

Y agregó: “Cuando me convocaron, vi el predio, el potencial y la intención seria de hacer un proyecto con juveniles. Eso me convenció”.

El entrenador remarcó la importancia de observar permanentemente las divisiones inferiores y proyectar talentos.

“Estoy en el predio todo el tiempo, viendo entrenamientos y siguiendo a los chicos”, señaló.

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En ese contexto, destacó el caso de Thiago Vera: “Es un mediocampista que se adapta a varias posiciones. Lo vimos entrenar, lo subimos a Reserva con 15 años y hoy está convocado a la Selección Sub 16. Es un orgullo”.

Otro de los nombres que mencionó fue el arquero Lucas Cuffia, quien tuvo participación en la Selección Sub 20.

“Atajó muy bien cuando le tocó, incluso un penal ante Estudiantes. Está muy feliz y es un arquero con gran futuro”, afirmó.

Identidad en construcción

Más allá de los nombres, Russo dejó en claro cuál es el objetivo principal de su trabajo. “Buscamos que los chicos se convenzan de lo que hacen. Ya pasamos una etapa de adaptación y ahora el equipo está más ordenado, lo que nos permite ser más ambiciosos y presionar más alto”, explicó.

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De cara al partido ante Atlético de Rafaela, el entrenador puso el foco en el proceso por sobre la urgencia. “La idea es que los chicos sigan creciendo, más allá del resultado”, sostuvo.

En un contexto exigente, con altas temperaturas y competencia constante, la Reserva de Colón sigue su camino con un objetivo claro: formar jugadores para nutrir a la Primera y sostener un proyecto a largo plazo.